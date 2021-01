Imunitate de 5 luni pentru persoanele vindecate de Covid-19. Ce arată studiul realizat de oamenii de știință britanici

Un studiu condus de Public Health England, a arătat că majoritatea persoanelor care au avut Covid-19 devin imune la virus pentru cel puțin cinci luni. Cei care au fost infectați deja cu coronavirus au cu 83% șanse mai puțin să contracteze din nou virusul decât cei care nu au fost infectați niciodată cu Covid, au descoperit oamenii de știință, a scris BBC.

De-a lungul timpului, mai multe studii au sugerat că persoanele vindecate de Covid-19 ar putea avea un nivel de protecție, cel puțin pentru o perioadă de trei luni de la vindecare.

De data aceasta, studiul realizat de oamenii de știință britanici aduce rezultate încurajatoare pentru cei care au avut deja Covid, ele sugerând că imunitatea durează pentru majoritatea oamenilor cel puțin cinci luni. Adică mai mult decât se temeau oamenii că ar putea dura.

Totodată, rezultatele studiului arată că spre deosebire de cei care nu au fost infectați niciodată cu noul coronavirus, persoanele vindecate sunt cu 83% mai puțin predispuse să se îmbolnăvească.

Cu toate acestea, experții avertizează că protecția nu este absolută și că există șanse ca unii oameni să ia din nou virusul și chiar să îl transmită mai departe altora.

„Chiar dacă credeți că ați avut deja boala și sunteți protejat, puteți sta liniștiți pentru că este foarte puțin probabil să dezvoltați infecții severe, dar totuși, există riscul să vă infectați din nou și să transmiteți și altora boala”, a declarat prof. Susan Hopkins, care a condus studiul.

Din iunie până în noiembrie 2020, aproape 21.000 de lucrători din domeniul sănătății din Marea Britanie au fost testați periodic pentru a detecta noi infecții cu COVID-19, precum și prezența anticorpilor, care sugerează că oamenii au mai fost infectați.

În acest interval, 318 persoane s-au infectat cu Covid-19 dintre cei care nu aveau anticorpi împotriva virusului și care probabil nu au fost infectați niciodată. Cu toate acestea, dintre cele 6.614 persoane care aveau anticorpi, doar 44 s-au reinfectat, ceea ce înseamnă o rată de protecție de 83% împotriva reinfectării.

Sursă: digi24.ro