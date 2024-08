Ilinca Bozdog, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, admisă prima la specializarea război electronic în comunicații din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov

Absolventa Ilinca Bozdog, a fost admisă prima la specializarea război electronic în comunicații din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

Absolventa Ilinca Bozdog a fost admisă prima în această vară la specialitatea militară Război electronic în comunicații, la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. Ilinca și-a dorit încă din copilărie să urmeze o carieră militară în Forțele Aeriene, impresionată fiind de militarii care își desfășoară activitatea la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii. Primii pași spre cariera visată i-a făcut în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, acolo unde visul ei a început să prindă contur. Cu primele noțiuni de bază însușite, perseverență și maturitate, Ilinca este acum pregătită să abordeze cu succes noile provocări care o așteaptă.

„Visul meu a fost mereu o carieră în Forțele Aeriene. Încă de când eram foarte mică obișnuiam să merg anual de Ziua Aviației la Baza 71 Aeriană cu părinții mei, astfel că am ajuns să îmi spun mereu „vreau și eu să fiu una dintre ei”. Această reușită se datorează atât părinților mei, care m-au îndrumat spre această carieră și care m-au susținut mereu, cât și studiului continuu de-a lungul celor patru ani, dar mai ales colegiului care a fost ca o primă „poartă” ce s-a deschis spre împlinirea visurilor mele. Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” este locul unde bazele lumii militare mi-au fost prezentate, unde am devenit un om matur și pregătit pentru provocările vieții. Sunt foarte bucuroasă că îmi voi continua studiile la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov și că voi face parte din lumea la care am visat atât de mult”, a mărturisit absolventa Ilinca Bozdog.

