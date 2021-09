Hotărâre CNSU| Nunți și botezuri de zi, cu mască, la incidență de peste 6 la mia de locuitori. NOI reglementări pentru evenimente

Ministrul Educației: „Predarea online este un compromis, nu este recunoscută de lege”. După starea de ALERTĂ predarea online va înceta

Predarea online este un compromis, nu este recunoscută de lege, spune ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a declarat în cadrul dezbaterii online „Adolescența fără filtre: importanța încrederii în sine în era social media”, organizată de Edupedu.ro, în parteneriat cu DOVE, că „sunt mulți dintre colegii mei cadre didactice, care sunt convinși că este bine așa. Le este mai comod așa”.

Oficialul a precizat că „odată cu terminarea stării de alertă orice posibilitate de predare în online va înceta până când aceste forme de predare nu vor fi evaluate, mai apoi autorizate și mai apoi acreditate”.

Sorin Cîmpeanu: ”Predarea online nu este o formă de predare recunoscută de lege. Ea este doar un compromis pe care l-am folosit și făcut în perioada de stare de urgență și stare de alertă. Odată cu terminarea stării de alertă orice posibilitate de predare în online va înceta până când aceste forme de predare nu vor fi evaluate, mai apoi autorizate și mai apoi acreditate.

Deci este un lucru pe care aș vrea să îl înțelegem bine: predarea online este un compromis găsit într-o stare cu totul deosebită, starea de alertă, pentru a nu bloca întreg sistemul de educație.

Fac această precizare pentru că sunt mulți aceia, și sunt mulți dintre colegii mei cadre didactice, care sunt convinși că este bine așa. Le este mai comod așa, neînțelegând nici pierderile pe care le generează pe plan educațional și nici pe plan psihologic, social și comportamental”.

În cadrul dezbaterii “Adolescența fără filtre”, discută ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, consilierul său Radu Szekely, Cristina Dima, director Marketing Beauty & Personal Care Unilever și ambasador Dove, psihoterapeutul Domnica Petrovai, Ionela Neagoe, directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, și Mihaela Nabăr, directorul Fundației World Vision România.

Dezbaterea vine la finalul primului program-pilot derulat de compania Dove în școlile din România în primele luni ale anului, în cadrul căruia 1.500 de elevi ai mai multor școli și licee au beneficiat de ateliere despre consolidarea încrederii în sine. În acest an școlar, cel puțin 20.000 de copii vor fi implicați în workshopuri care au ca scop cultivarea stimei de sine, consolidarea încrederii și tratarea de subiecte precum bullying-ul sau neîncrederea în propriul corp, într-un program sprijinit de Ministerul Educației. Atelierele sunt implementate în școli de ONG-urile World Vision Romania și Well Being, susținute de companie. În program, Dove a lansat gratuit un ghid pentru părinți și un ghid pentru profesori.

sursa: edupedu.ro