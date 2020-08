Horațiu Florea este candidatul PRO România la președinția Consiliului Județean Alba. Victor Ponta: „Are toate calitățile pentru a rezolva problemele mari cu care se confruntă județul”

Coordonatorul filialei Alba a PRO România, Horațiu Florea, este candidatul acestei formațiuni politice la președinția Consiliului Județean Alba. În vârstă de 30 de ani, este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și este implicat în managementul unei afaceri private de succes. În urmă cu numai doi ani de zile, a preluat, de la zero, filiala din Alba a PRO România și a reușit să construiască organizații în majoritatea localităților din județ.

„Când ne-am cunoscut, Horațiu avea doar 28 de ani și, sincer să fiu, m-am întrebat dacă nu e prea tânăr pentru a construi, din temelii, filiala județeană a unui partid. Acum mă felicit pentru că am avut încredere în el și trebuie să recunosc faptul că mi-a întrecut toate așteptările. E un om cu o putere de muncă uriașă, capabil să ia decizii în situații de criză, antrenat ani de zile în mediul privat, ancorat în realitățile politice, economice și sociale ale Albei și empatic în relația cu fiecare om pe care îl întâlnește. Are sprijinul meu necondiționat și promit să îl susțin, cu expertiza mea de fost prim-ministru, în orice proiect pe care vrea să îl facă pentru cetățeni. Vă spun, și ca om politic dar și ca om care a condus un guvern, că Horațiu este persoana potrivită pentru a aduce schimbarea atât de necesară în administrația județului Alba”, a transmis Victor Ponta, președintele PRO România.

La ora actuală, filiala din Alba e gata să intre în alegeri cu oameni pregătiți să facă față provocărilor din comunitățile pe care doresc să le reprezinte. PRO România își asumă, în fața cetățenilor, orice proiect care poate să aducă dezvoltare durabilă, bunăstare și transparență totală în cheltuirea banului public.

„Eu am intrat în politică din idealism. Unii m-au întrebat de ce nu stau deoparte, fiindcă am o viață liniștită și împlinită profesional. Alții m-au sfătuit să merg, direct, către un partid consacrat și să condiționez acest lucru de primirea vreunei funcții. Iacă-tă, că am preferat calea mai „grea” și am ales să construiesc, decât să iau lucrurile de-a gata. Sunt doi ani de când investesc timp și energie pentru a încerca să schimb, alături de oameni ca dumneavoastră, lucrurile care nu merg, de atâta amar de vreme, în județul nostru. Am parcurs zeci de mii de kilometri, am luat la pas fiecare localitate din Alba și am stat de vorbă cu mii și mii de oameni. Și nu cred că e ceva mai dureros decât să vezi că administrația ultimilor ani putea face infinit mai mult. E motivul pentru care am ales să candidez pentru președinția Consiliului Județean și sunt convins că e un semnal prin care oamenii ar trebui să înțeleagă că se impune, mai mult ca oricând, un schimb între generații și mentalități”, a declarat Horațiu Florea.

Lista de candidați ai PRO România la alegerile pentru Consiliul Județean Alba a fost întocmită strict în baza unor criterii de performanță în mai multe domenii de activitate și reunește oameni relevanți pentru comunitățile din care fac parte.