Grupul de acțiune locală ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte LEADER, nr. referință al sesiunii M19.2-M6/3A – 01/31.10.2023-29.11.2023

Comunicat de presă

Intercarpatica SRL, identificată prin CUI/CIF 16106017, număr de ordine în Registrul Comerţului J1/111/2004, cu sediul în Com. Vidra, România, Str. Sat Lunca Bisericii nr. 50, , judetul Alba, cod postal 517848, anunţă începerea derulării proiectului „Modernizare activitate Intercarpatica SRL”, cod SMIS 160275, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POC în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 760.607,74 lei, din care: 545.426,94 lei valoare eligibilă nerambursabilă şi 215.180,80 lei cofinanțare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă:

Dotarea Societatii Intercarpatica SRL cu un buldoexcavator si un sistem de panouri fotovoltaice”. Obiectivul principal este congruent cu obiectivul tematic al programului de finantare, respectiv „Promovarea repararii daunelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei”, precum si cu obiectivul specific al acesteia, respectiv: Consolidarea pozitiei pe piaþa a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul secundar ale proiectului este Cresterea cifrei de afaceri la sfarsitul anului 3 de sustenabilitate in raport cu cea inregistrata in anul pandemiei, 2020 cu minim 15%. Aceasta crestere va fi posibila ca urmare a dotarii cu un utilaj modern si eficent cu ajutorul caruia se vor putea oferi servicii de inalta calitate, intr-o zona in care investitiile in infrastructura sunt in plina derulare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

Rezultatul direct al obiectivului principal este

– 1 buldoexcavator achizitionat si pus in functiune

– 1 sistem de panouri fotovoltaice montat si pus in functiune

Rezultatul direct al obiectivului secundar este cresterea cifrei de afaceri a societatii sfarsitul anului 3 de sustenabilitate in raport cu cea inregistrata in anul pandemiei, 2020 cu minim 15%.

Durata de implementare a proiectului: 06.06.2023 – 31.12.2023

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Date de contact:

Denumire beneficiar: INTERCARPATICA SRL

Nume, prenume: RUS EMILAN-MARIUS

Telefon: 0753343433

E-mail /website: [email protected]