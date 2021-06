Groapa de GUNOI de la Galda, REPARATĂ cu peste 100 000 de lei, la doar o lună de la deschidere. Capacitatea de tocare, dublată

Consiliul Județean Alba a lansat mai multe achiziții directe în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice pentru servicii sau furnizare în scopul dezvoltării Centrului de management integrat al deşeurilor Galda de Jos.

„A fost înlocuit ansamblul programabil defect, a fost încărcat și modificat software-ul pentru automatul programabil. De zece ani realizăm stații de epurare, am realizat softul pentru stația de epurare din cadrul CNU Feldioara (fabrica de Uraniu) având ca proces epurarea cu osmoză inversă, similară cu stația de epurare de la gropa de gunoi Galda.

Suntem printre cele cinci firme partenere, din România, „Solutions Partners Siemens Germania”.

„Au fost achiziționate trei bucăți electrod transmițător de PH. La PIF a primului contract (achiziție) s-a constatat o defecțiune la trei senzori de PH și care a fost comunicată Consiliului Județean. Consiliul Județean, la rândul lui, a publicat în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice, iar apoi am achiziționat din Germania, cu plata în avans.

La contractul de achiziție numărul trei, am schimbat un convertizor de frecvență la linia II, la tocare. Am procedat la demontarea converizorului vechi, montarea celui noi și realizarea parametrizării și testării, astfel am pus în funcțiune, iar capacitatea de tocare anterioară s-a dublat”, a declarat Alin Stanciu, Consilier Local al Municipiului Alba Iulia și manager al Crystal Group.

Servicii și costuri potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice:

Servicii de reparare a biocelulelor (grupul 2) – 8 buc. din cadrul Staţiei de tratare mecano-biologică a Centrului de management integrat al deşeurilor Galda de Jos – 25.221,97 de lei

3 bucati Electrod transmiţător de PH – senzor PH, montaţi în echipamentul staţie de epurare din cadrul CMID Galda de Jos – 2.477,97 de lei

Servicii de reparare a echipamentului Sită rotativă în clădirea de tratare mecanică, din cadrul Staţiei de tartare mecano-biologică a Centrului de management integrat al deşeurilor Galda de Jos – 23.849,23 de lei

Servicii de reparare a echipamentului Staţie de epurare din cadrul Obiectului 4 „Tratare levigat” al Centrului de management integrat al deşeurilor Galda de Jos – 53.900,00 de lei