Ghiozdanul de Școală – Ediția a II-a: Proiect caritabil pentru pregătirea a cel puțin 50 de ghiozdane echipate pentru elevii din Răchita

Interact și Rotaract Alba Iulia organizează proiectul Ghiozdanul de școală, pentru a putea pregăti cel puțin 50 de ghiozdane complet echipate pentru elevii din Răchita.

Proiectul „Ghiozdanul de Școală” revine anul acesta cu și mai multă energie, ajungând la cea de-a doua ediție. Echipele Interact și Rotaract Alba Iulia își unesc forțele pentru a sprijini copiii din satul Răchita, comuna Săsciori, oferindu-le ghiozdane complet echipate, pentru a începe școala.

,,Ne propunem să pregătim cel puțin 50 de ghiozdane pentru elevii din clasele 0-IV de la Școala Gimnazială din Săsciori. Dorim ca toți elevii să aibă șanse egale la educație, și astfel, dorim să ne asigurăm că încep școala cu zâmbetul pe buze și cu rechizitele necesare” ne transmit tinerii din cele două organizații.

Cum te poți implica?

-Donează rechizite! Ne găsești în locațiile CTC Store, joi, 5 septembrie și vineri, 6 septembrie, unde poți aduce rechizite noi sau în stare bună.

-Pizza pentru o cauză nobilă! Vineri, 6 septembrie, pentru fiecare pizza cumpărată de la Pizzano Alba Iulia, aceștia vor dona un caiet. Iar sâmbătă, 7 septembrie, Pizzeria Etna Sub Cetate se alătură cauzei noastre și donează câte un caiet pentru fiecare pizza cumpărată.

-Participă la party-ul „Back to School”! Sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20:00, vă așteptăm la un eveniment special, unde intrarea se face pe bază de donație sau de rechizite.

-Bucură-te de o zi de duminică relaxantă! Duminică, 8 septembrie, ne vedem la Poarta 7, pentru o zi plină de bunătăți și o atmosferă prietenoasă, perfectă pentru a susține copiii din Răchita.

Pe lângă implicarea cetățenilor, sponsorii Conacul Secuiesc Rural, De Colțești, CTC Store, CTC print, Remat Plus Alba, Pizzano Alba Iulia, Pizzeria Etna Sub Cetate, Hideout și Poarta 7 Wine Bar fac ca acest proiect să fie realizabil.

Cu ajutorul vostru, al întregii comunități, putem oferi un început de an școlar mai bun pentru cel puțin 50 de copii. Împreună, putem face o diferență!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI