Ger și ninsori în România, după temperaturi de 17 grade. Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Unde va ninge

În dimineața zilei de duminică temperaturile au scăzut extrem de mult. După ce în urmă cu câteva zile, am avut temperaturi de primăvară, termometrele au înregistrat valori minime care au coborât sub -10 grade în mai multe localități din țară. Potrivit meteorologilor ANM, săptămâna viitoare, temperaturile vor înregistra valori normale pentru această perioadă din an și în unele zone va ninge.

Cele mai scăzute temperaturi au fost înregistrate în Întorsura Buzăului:

Întorsura Buzăului: -17,5 grade

Brașov: -16,3 grade

Obârșia Lotrului: -15,2 grade

Baraolt: -12,2 grade

Făgăraș: -12,1 grade

Sfântu Gheorghe: -11,5 grade

Horezu: -10,5 grade

Padeș: -10,4 grade

Odorheiu Secuiesc: -10,3 grade

Fundata: -10,3 grade

Curtea de Argeș: -10 grade

Târgu Logrești: -9,6 grade

Bozovici: -7,7 grade

Adjud: -7,4 grade

Ploiești: -7,1 grade

Focșani: -6,8 grade

București Băneasa: -6,2 grade

Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare: ninsori slabe și ger în mai multe zone din țară

Luni, 11 ianuarie – Marți, 12 ianuarie

Începem săptămâna cu cer variabil și înnorări în vest, nord și centru. Se vor semnala ninsori slabe în Maramureș, Munții Apuseni și Carpații Orientali, cu un strat nou de zăpadă de până la 5-10 cm. În restul țării, ninsorile vor fi sporadice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane. Minimele vor oscila între -11 și 1 grad Celsius, iar izolat se va semnala ceață.

Marți, 12 ianuarie – Miercuri, 13 ianuarie

Valorile termice vor fi apropiate de normele perioadei, cu maxime între -3 și 5 grade și minime între -11 și 0 grade. Cerul va fi variabil, iar ninsorile slabe vor persista la munte, în Maramureș, Transilvania, și nordul Moldovei. În Dobrogea și sud-estul Munteniei, vor fi posibile precipitații mixte. Vântul va viscoli zăpada în zonele montane înalte.

Miercuri, 13 ianuarie – Joi, 14 ianuarie

Temperaturile rămân similare, dar noaptea va fi mai rece, în special în Maramureș și Transilvania, unde minimele vor coborî până la -14…-13 grade. Ninsorile vor fi mai rare, dar se vor menține în zona montană și în Moldova. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în regiunile estice și sud-estice.

Joi, 14 ianuarie – Vineri, 15 ianuarie

Valorile termice se vor menține în jurul normelor climatologice, cu maxime între -4 și 4 grade. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor fi rare. Pe alocuri, în special în vest și centru, dimineața și noaptea se va forma ceață asociată cu depuneri de chiciură.

Vineri, 15 ianuarie – Sâmbătă, 16 ianuarie

În continuare, vremea va fi caracterizată de temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu maxime între -3 și 6 grade și minime între -8 și 0 grade. Cerul va prezenta înnorări temporare în nord, centru și est, cu precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va avea intensificări în zona montană.

Tendința pentru Intervalul 16-19 ianuarie

Valorile termice vor crește treptat, în special în sud și est, depășind mediile multianuale. Probabilitatea de precipitații slabe va fi mai mare în nordul, centrul și nord-estul țării.

