George Simion anunță PROTESTE de amploare în urma introducerii CERTIFICATULUI VERDE pentru localități cu rata de infectare de peste 3 la mie

Liderul AUR, George Simion anunță că în România vor avea loc proteste de mare amploare după ce autoritățile au decis introducerea certificatului verde pentru localitățile unde rata de infectare trece de 3 la mie.

„Acum a inceput scoala si trebuie sa se inchida rapid. Trebuie sa ajungem iar la aberatia scoala online, de care nu beneficiaza multi elevi din mediul rural. Suntem destul de sceptici în a accepta cifrele care ni se livrează, având în vedere că anul trecut cifrele au fost grav eronate. Atata timp cat populatia nu a avut incredere in campania de vaccinare, acum se aplica alte strategii.

Avem probleme cu studentii care vin sa se cazeze in camin si nu li se da camere daca nu sunt vaccinati, elevii vin acasa la parinti cu fel de fel de hartii, primim plangeri de la oameni care nu mai sunt primit in cladirile in care lucreaza daca nu se vaccineaza.

Incepe discriminarea intre romani. Certificatul verde a inceput sa fie folosit la nunti, botezuri. Cei care au rezistat anul trecut, anul acesta vor inchide tot.

Vor veni niste manifestatii puternice„, a declarat liderul AUR la România Tv.