George Neagu, preparatorul fizic din Liga 1 ce a ajuns la Metalurgistul Cugir: “Încercăm să facem lucrurile profesionist”

“U” Cluj a învins Metalurgistul Cugir în ultima repetiție înaintea starului eșalonul secund, scor 3-1 (1-0), pe „Cluj Arena”, același rezultat înregistrându-se și vara trecută.

În tradiționala partidă de verificare dintre cele două combatante, scorul a fost deschis de Val. Alexandru (14), iar imediat după pauză avantajul “șepcilor roșii” a fost majorat de Vomir (a evoluat la Unirea Dej). Trupa lui Erik Lincar s-a distanțat la 3-0 prin reușita lui Hofman (61), pentru ca M. Lupu (69) să parafeze rezultatul final cu o reluare în urme unei execuții a lui P. Păcurar în bară. Merită remarcate prezențele în actul secund în distribuția vizitatorilor ale tinerilor din propria pepinieră Andriuc, Perjeriu și Sebastian Itu (tocmai fiul antrenorului principal). La 15 ani și 4 luni, S. Itu a debutat în prima echipă a grupării de sub Drăgana sub comanda tatălui său, în luna martie tânărul cugirean fiind convocat la o acțiune de selecție în vederea constituirii lotului național Under 15 al României.

După cel mai important test al perioadei precompetiționale, elevii lui Lucian Itu vor intra în cantonament la domiciliu timp de două săptămâni, pentru ca sâmbătă, 31 iulie, să fie fixat jocul de pregătire cu conjudețeana CS Ocna Mureș (locație nestabilită deocamdată).

“U”: Micle – Gîț, Vomir, Gugu (fost echipier al Cugirului), Mitrea – Balgiu, Dican (și el fost component al ‘roș-albaștrilor”) – Ribeiro, Ciobanu, Blejdea – V. Alexandru (în prima repriză);

Metalurgistul: R. Opric – Tăban, Vlădia, I. Grozav, Vitinha – Udrea, Boldea – Șaucă, P. Păcurar, R. Voicu – M. Lupu; au intrat, la reluare Perjeriu (n. 2004), Cioargă, M. Neagu, Șuteu, Andriuc (n. 2004), S. Itu (n. 2006), Al. Rus, L. Contra, Șt. Radu; nu au evoluat N. Bănică și L. Itu, absent Cocan – accidentat.

Sursa foto: Metalurgistul Cugir