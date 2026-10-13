Generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros, propus pentru titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”: Carieră militară impresionantă

Un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros este în pregătire în Consiliul Local.

Originar din Alba Iulia, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros a ocupat funcții de comandă la nivel de subunitate, batalion și brigadă, a participat la misiuni internaționale în Afganistan și Republica Centrafricană și a reprezentat România în cadrul unei misiuni de instruire a Uniunii Europene. În prezent, ocupă funcția de locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Născut la 3 iulie 1971, în municipiul Alba Iulia, județul Alba, Nicolae-Gabriel Oros și-a început formarea militară la Liceul Militar „Mihai Viteazul” din orașul natal, pe care l-a absolvit în 1989. Un an mai târziu, și-a continuat pregătirea în învățământul militar de specialitate, absolvind în 1992 Institutul Militar de Infanterie, Grăniceri și Chimie „Nicolae Bălcescu”.

Ulterior, și-a completat pregătirea profesională și academică prin studii la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, absolvită în 2008, precum și prin programe universitare și postuniversitare în domenii precum managementul și conducerea organizațională.

De la comandant de pluton la conducerea unei brigăzi de vânători de munte

Cariera militară a generalului Nicolae-Gabriel Oros a început în 1992, când a fost numit comandant de pluton în cadrul Batalionului 16. În anii următori, a ocupat succesiv funcții de comandă și de specialitate în structuri de vânători de munte, inclusiv funcții de comandant de pluton, comandant al unor structuri de cercetare și comandant de companie.

Între 2004 și 2006, a activat ca ofițer în cadrul Batalionului 812 Infanterie, după care a îndeplinit atribuții în domeniul operațiilor, instrucției și protecției informațiilor clasificate. În perioada 2008–2014, a ocupat funcții în structura Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, în domeniul securității personalului și al asigurării resurselor materiale pentru mobilizare.

Un moment important al carierei sale a fost numirea, în 2014, la comanda Batalionului 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu” din Zalău, funcție pe care a exercitat-o până în 2016. Ulterior, a revenit în structura de comandă a Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv pe cea de locțiitor al șefului de stat major pentru sprijin.

În 2021, a fost numit locțiitor al comandantului Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”, iar în iulie 2022 a preluat comanda acestei mari unități militare. În decembrie 2023, colonelul Nicolae-Gabriel Oros a fost înaintat la gradul de general de brigadă, în cadrul unei ceremonii militare desfășurate la Miercurea Ciuc.

Experiență în teatrele de operații și misiuni internaționale

Experiența profesională a generalului Oros include participarea la trei misiuni în teatrul de operații din Afganistan, desfășurate în anii 2005, 2006–2007 și 2011. Aceste misiuni au reprezentat o componentă importantă a parcursului său profesional și a activității desfășurate în structurile Armatei României.

În perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, a îndeplinit funcția de comandant al Misiunii Uniunii Europene de Instruire din Republica Centrafricană — EUTM RCA. În aceeași perioadă, a fost numit consilier prezidențial pentru apărare națională al Republicii Centrafricane, potrivit biografiei publicate de Divizia 4 Infanterie „Gemina”.

Activitatea sa în cadrul misiunii europene a inclus responsabilități de conducere într-un context internațional, în care instruirea și dezvoltarea capacităților structurilor de securitate au constituit obiective centrale.

Distincții naționale și internaționale

Pentru activitatea desfășurată de-a lungul carierei, generalului de brigadă Nicolae-Gabriel Oros i-au fost conferite numeroase distincții românești și străine.

Printre acestea se numără Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, Medalia Uniunii Europene pentru servicii excepționale, distincții acordate de instituții militare din Franța și Spania, precum și Ordinul Național pentru Merit și Ordinul Național al Recunoștinței, ambele în grad de Comandor, conferite de Republica Centrafricană.

De asemenea, a primit embleme de onoare și de merit ale unor structuri ale Armatei României, inclusiv pentru activitatea în sprijinul păcii și participarea la misiuni internaționale.

Revenirea într-o funcție de conducere la Divizia 4 Infanterie „Gemina”

În octombrie 2025, generalul de brigadă Nicolae-Gabriel Oros a fost numit locțiitor al comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, cu sediul la Cluj-Napoca. Numirea a marcat revenirea sa într-o structură în cadrul căreia ocupase anterior mai multe funcții de conducere și de stat major.

Prin experiența acumulată în comandamentele unităților de vânători de munte, în misiunile din Afganistan și în conducerea misiunii europene din Republica Centrafricană, generalul Nicolae-Gabriel Oros are un parcurs profesional care reunește activitatea de comandă, pregătirea militară și cooperarea internațională.

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