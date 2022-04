Garda Cetății Alba Carolina va defila, din nou, în fața turiștilor: Primăria a lansat achiziția publică

VIDEO| Licitație mamut pentru cel mai ambițios proiect de mobilitate din Alba Iulia: Peste 75 de milioane de lei pentru reabilitarea a 15 străzi

Primăria municpiului Alba Iulia a lansat joi în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru Rreabilitare infrastructură rețea majoră de transport urban – MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOTUL I – loturile 1 si 2, finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 75.911.949,46 de lei, fără TVA.

Prin proiectul ce vizează lotul 1 s-a propus o limitare a spațiului aferent transportului privat și de mărfuri, creându-se benzi dedicate transportului public urban, piste pentru biciclete, trotuare; s-au proiectat stații pentru încărcarea motoarelor electrice, reamenajarea stațiilor de transport în comun; s-au proiectat stații de închiriere a bicicletelor, măsuri de siguranță a circulației, precum și soluții de colectare a apei pluviale acolo unde acestea nu există, respectiv pe Regimentul V Vânători și str. Turnătoriei.

Iată și soluțiile tehnice stabilite: str. Regimentul V Vânători este o stradă principală cu lungimea de 944 ml, al cărui traseu se suprapune peste DN1 (E810); pe aceasta stradă se vor amenaja două benzi marginale dedicate exclusiv transportului local și una, respectiv 2 benzi pentru transportul urban, piste de biciclete și trotuare pe ambele părți și acolo unde există spațiu zone verzi. B-dul Ferdinand are lungimea de 1.657 ml; va avea 4, respectiv 3 benzi de circulație, piste de biciclete și trotuare pe ambele părți, și un spațiu verde cu lățime variabilă.

De asemenea, se va amenaja o stație de închiriere biciclete de tip Bike Sharing. Str. I.C. Brătianu are lungimea de 430 ml; va avea 4 benzi de circulație, două dedicate exclusiv transportului local și două pentru transportul privat, pe partea stângă se va amenaja o pistă de biciclete cu dublu sens și un trotuar cu lățimea minimă de 1.20 m; se va amplasa o stație pentru încărcarea autovehiculelor electrice. Str. Ardealului este în continuarea străzii I.C. Brătianu până la intersecția semaforizată cu strada Calea Moților și are o lungime de 279 m; va avea 4 benzi de circulație, două dedicate exclusiv transportului local și două pentru transportul privat; pe partea stângă se va amenaja o pistă de biciclete cu dublu sens, un spațiu verde cu lățime variabilă și un trotuar cu lățimea minimă de 1,20 m. B-dul Tudor Vladimirescu – tronson cuprins între strada Petru Dobra până la podul peste râul Ampoi, are lungimea de 1.414 ml.

Strada se va amenaja cu 4 benzi de circulație, două marginale dedicate exclusiv transportului local și două pentru transportul privat. Pe ambele părți ale străzii se va amenaja un aliniament de arbori, o pistă de biciclete și un trotuar. Se vor amenaja stații de închiriere biciclete și stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice. Strada Turnătoriei – de la strada Mureșului până la strada Cabanei, cu o lungime de 1.250 ml.

Strada va fi amenajată cu 2 benzi de circulație și trotuare pe ambele părți. Strada Cabanei – de la intersecția cu strada Corniştei până la Turnătorie, are o lungime de 575 ml; va avea 2 benzi de circulație și trotuare pe ambele părți. Pe toata lungimea traseului de 6.549 ml s-au proiectat măsuri de siguranță a circulației și un sistem inteligent al traficului, compus din următoarele sisteme: sistemul de management al traficului; sistemul de comunicație prin fibră optică; sistemul de supraveghere video; sistemul de informare în trafic; sistemul de inforcement; sistemul de management al iluminatului public; sistemul de alimentare cu energie electrică al iluminatului public; sistemul automat pentru închirierea bicicletelor; centrul de control.

Lotul 2 cu o lungime de 8.494 ml, va beneficia de același tip de intervenții precum lotul 1.

În total, cele două proiecte însumează circa 31 de milioane de euro și 15 kilometri de drumuri reabilitate capital.

„Obiectivul principal al acestui proiect este reducerea emisiilor de carbon, în Municipiul Alba Iulia. Un oraș fără poluare este un oraș cu o mai bună calitate a vieții, iar prin aceste proiecte, emisiile de CO2 vor fi reduse cu 3,5%. Totul pentru confortul sporit al cetățenilor și transformarea orașului nostru într-unul în care calitatea vieții să fie cât mai ridicată”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.