Gânduri la o aniversare, APEL UMANITAR pentru Marian Alexandru Balea, tânărul muncitor electrocutat în timp ce lucra la un bloc în construcție din Alba Iulia

Cu ocazia zilei sale de naștere, fostul secretar de stat, Oana Bogdan, își roagă prietenii și urmăritorii de pe facebook sa ajute un tânăr electrocutat în timp ce muncea la construcția unui bloc de pe strada Ana Aslan din municipiul Alba Iulia.

„Azi împlinesc 42 de ani. Cu ocazia zilei mele, vă rog să mă ajutați să-l ajut pe Marian Alexandru Balea, un tânăr muncitor electrocutat în timp ce lucra la un bloc în construcție situat pe strada Ana Aslan din Alba Iulia. Accidentul de muncă s-a produs pentru că șantierul avea autorizații date ilegal. Drama lui Marian m-a impresionat pentru că a arde în România a devenit un blestem, pentru că sunt arhitect și știu în ce pericol sunt muncitorii pe șantierele ilegale, pentru că am vorbit cu mama lui la telefon, la îndemnul unui om din Sighișoara drag mie, și pentru că o cunosc pe mătușa lui, Silvia Geangalau, un alt om bun din Sighișoara.

Dacă deja e un blestem să fii ars în România, mă gândesc să facem în așa fel încât să nu devină un blestem să te naști în România. Haideți să înlocuim (din nou) statul, până când statul va învăța să-și salveze și protejeze oamenii. În timpul vieții mele, sper. Atunci voi organiza o petrecere de ziua mea și vă voi invita pe toți să vă mulțumesc ca ați fost oameni”, a scris Oana Bogdan pe facebook.

În urma accidentului, consilierul local Mircea Trifu a declarat: “Urbanistic vorbind, am început să omorâm oameni. Mafia imobiliară, avize date iresponsabil duc la moarte. Împreună cu colegii mei am aprobat un plan urbanistic care ucide. Suntem mai mult decât vinovați morali.”

Marian are arsuri pe 65 % din suprafața corpului. Starea lui a fost extrem de gravă. O perioadă a fost în comă indusă. Viața i-a fost salvată în Spitalul Militar din Bruxelles, același spital la care au fost aduși și tineri arși în Colectiv. Marian își va continua recuperarea la un alt spital, tot în Belgia. Părinții săi sunt acum amândoi cu el.

Am vorbit la telefon cu mama lui: “Marian are mare nevoie de un costum compresiv care trebuie purtat doi ani. Siliconul se schimbă la fiecare două luni. Mai are nevoie de creme speciale și multe alte tratamente. Costă mult.”

E nevoie de cel puțin 60.000 de euro în perioada următoare. Statul român însă nu decontează nici măcar jumate din aceste cheltuieli și aici trebuie să intervenim noi, ca să ne ajutăm semenii.

Vă rog frumos să ajutați donând:

Pe Facebook: https://www.facebook.com/1838422159705613/posts/2443403489207474/

Cont în #RON: Balea Alexandru Marian, IBAN RO20BTRLRONCRT0320422501

Cont în #EURO: Balea Alexandru Marian, IBAN RO67BTRLEURCRT0320422501