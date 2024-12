Gala Dansantă „Life is Dance” Alba Iulia, spectacol de zile mari, miercuri, 18 decembrie, în Cetatea Marii Uniri

În pragul Sărbătorilor de iarnă clubul de dans sportiv „Life is Dance” Alba Iulia încheie sezonul competițional cu brio și se pregătește intens de cel mai așteptat moment al anului, Gala Dansantă „Life is Dance”.

Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, miercuri, 18 decembrie, la ora 19.00 și va reprezenta modul prin care admirabilul club din Cetatea Marii Uniri va încheia elegant, cu stil, un an plin de reușite! Gala dansantă „Life is Dance” este realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia prin Proiectul „Educație prin dans și bune maniere”, care, așa cum îi spune și numele, are drept scop răspândirea dansului ca formă de educație.

„Life is Dance” sărbătorește luna aceasta 12 ani de activitate, dar și încununarea tuturor rezultatelor de valore obținute de-a lungul anului, printr-un spectacol de zile mari, o Gală dansantă de poveste!

„Ne bucurăm că acest proiect se poate desfășura prin parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, că valorile sunt astfel susținute. Credem că noile generații au nevoie la ora actuală de mai multe activități si proiecte educaționale, dar și inspiraționale, iar scopul proiectului a fost să îndrumăm copiii, tinerii și adulții din Alba Iulia spre mișcare și sport, prin intermediul frumuseții dansului”, a transmis Bianca Ionescu, reprezentanta clubului organizator.

Gala Dansantă de anul trecut s-a dovedit un real succes, iar antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu, sufletul acestui fenomen sportiv, speră ca și în 2024 să se ridice la nivelul așteptărilor.

Tema abordată în acest an va fi „Incursiune în timp” sau „Călătorie prin diferite epoci” unde dansatorii vor ilustra coreografic câteva perioade reconoscibile. În cadrul spectacolului reprezentanții clubului albaiuliani, mici și mari, vor fi premiați de Mos Crăciun cu medalii, cupe si alte surprize. De asemenea, pe lângă spectacolul de dans al membrilor clubului „Life is Dance”, publicul va avea parte si de momente de muzică de calitate oferite de orchestra AIBD și invitatul-surpriză, Mihai Cătălin Turbatu (semifinalist la X Factor).

„Accesul în sală se va face doar pe bază de invitație sau bilet cu locuri numerotate pentru a fi lucrurile cât mai transparente. Succesul de anul trecut a făcut ca vânzarea de bilete să fie foarte rapidă, dar avem o solutie pentru toți cei care vor dori să fie alături de noi, dar nu au apucat să cumpere bilet, întrucât spectacolul va fi difuzat live. Așadar vă așteptăm cu drag să luați parte la un show de zile mari în care veți fi purtați de dansatorii noștri printr-o lume feerică. Toți sportivii de valoare care au reprezentat Alba Iulia la cele mai mari competiții naționale și internaționale sunt gata să vă împărtășească din arta lor”, au precizat reprezentații „Life is Dance” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI