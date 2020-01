Gabriel Pleșa curtat din toate părțile pentru a candida la primăria Alba Iulia: De la ce partid a primit încă o ofertă

După ce la conferința de presă de azi de la sediul USR, președintele Filialei Alba a USR, Beniamin Todosiu a anunțat că il va susține pe Gabriel Pleșa în cursa pentru primăria municipiului Alba Iulia, încă o oferta pentru actualul viceprimar a apărut în spațiul public.

Daniel Gheorghe Rusu, primarul localității Șpring a scris pe pagina sa de facebook ca partidul Alianța pentru Unirea Românilor i-a înaintat o ofertă pentru a se alătura formațiunii.

„Gabriel Plesa este un bun român, un altfel de politician, un bun creștin, familist convins deci se pliază perfect pe doctrina Alianței pentru Unirea Românilor care i-a înaintat o oferta in acest sens . Deci dacă decizia lui va fi sa se alăture AUR, de fapt sa preia AUR , filiala Alba, vom munci cot la cot pentru a aduce o altfel de administrație in Alba. Nu cred ca domnul Plesa va merge cot la cot cu oportuniști din USR -Plus sau cu alte partide care au distrus timp de 30 ani tot ce mai era de distrus”, a scris Daniel Gheorghe Rusu pe facebook.

sursa: facebook – Daniel-Gheorghe Rusu