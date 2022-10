FOTO| ,,Ziua Armatei României în școli”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevii din 12 județe. Discuții despre admitere și viața de elev militar

,,Ziua Armatei României în școli”: Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, întâlnire cu elevii din 12 județe. Discuții despre admitere și viața de elev militar

Elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia participă în această săptămână la cea de-a X-a ediție a evenimentului ,,Ziua Armatei României în școli”, organizat de Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu Centrele Militare Zonale și Județene.

Elevii militari vor poposi în școli din 12 județe: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu și Timiș, unde se vor întâlni cu elevii de gimnaziu cărora le vor prezenta informații despre admiterea în colegiile naționale militare, oferta educațională a acestora, le vor vorbi despre viața de elev militar, activitățile școlare și extrașcolare pe care le desfășoară elevii în uniformă și despre performanțele și realizările elevilor militari din Alba Iulia.

„Vizita la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Arad și la Liceul Teoretic din Pâncota a fost o experiență minunată din care am avut cu toții de învățat, atât eu cât și colegii mai mici. Aceștia au dat dovadă de interes și m-au ajutat să creez o atmosferă plăcută și benefică pentru o discuție deschisă”, ne-a mărturisit elev fruntaș Eduard Cristea.

Colegul lui, elev fruntaș Iustin Chenic s-a aflat luni în mijlocul elevilor de la „Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Sibiu unde a promovat instituția în care învață. „Activitatea a fost foarte interesantă și mă bucur că am putut să le vorbesc elevilor despre colegiul militar și să promovez instituția în care învăț și în care mă pregătesc pentru o carieră în Armata României. Le-am spus elevilor că este un colegiu foarte bun, de elită, cu rezultate deosebite la învățătură, sport și diferite concursuri și competiții, iar activitățile pe care le desfășurăm în colegiu sunt diverse, de la activități sportive la cele culturale. În final le-am transmis că îi aștept în colegiul militar să devenim colegi”, a spus Iustin.

Elevii de la Liceul vocațional Pedagogic ,,Nicolae Bolcaș” din Beiuș au cunoscut-o pe eleva fruntaș Roberta Petruse-Suciu, care le-a răspuns întrebărilor legate de colegiul militar. „Am vorbit cu elevii de clasa a VIII-a despre activitatea în colegiul militar, programul nostru zilnic, cum se desfășoară orele de curs și care este relația dintre elevi și profesori, despre activitățile sportive și cultural-artistice pe care le desfășurăm și rezultatele școlare deosebite pe care elevii colegiului le obțin an de an. Elevii au fost interesați și despre cum am parcurs perioada de acomodare în colegiul militar. Le-am transmis că orice început este dificil dar nu imposibil de parcurs”, a transmis Roberta.

Elevul fruntaș David Berdea s-a întâlnit cu elevii Școlilor Gimnaziale „Romulus Guga” și „Alexandru Ioan Cuza” din Târgu Mureș. „Mi-a plăcut foarte mult să interacționez cu elevii din postura de elev al colegiului militar. Aceștia au fost curioși să afle detalii despre admitere, despre probele de selecție și despre mediile care s-au înregistrat anii trecuți la concursul de admitere”, a spus David.

Elevul fruntaș Răzvan Mazere a poposit în mjlocul elevilor de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Colegiul Național ,,Simion Bărnuțiu” și Școala gimnazială ,,Silvania” din Șimleu Silvaniei și măruturisește că a rămas profund surprins de interacțiunile pe care le-a avut cu elevii. „În urma activității de promovare a învățământului militar în școlile gimnaziale pot să spun că am rămas plăcut surprins de interacțiunile pe care le-am avut cu elevii și profesorii. Am purtat discuții cu elevi de diferite vârste, în urma cărora aceștia au rămas cu o părere foarte bună despre desfășurarea activității în colegiul militar și câțiva dintre ei chiar și-au exprimat dorința de a susține examenul de admitere în învățământul militar. De asemenea, aceste prezentări și activități mă vor ajuta să îmi susțin mai bine punctul de vedere în fața unui public numeros. Informațiile oferite elevilor de către cadrele militare prezente la activitate mi-au creat o imagine a provocărilor și misiunilor care mă așteaptă în viitoarea carieră militară”, a spus Răzvan.

FOTO: CMJ Arad, Bihor, Mureș, Sălaj, Sibiu.