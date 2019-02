FOTO: Volei Alba Blaj – calificare istorică în semifinalele Cupei CEV, după o victorie uriașă, cu “inima” cu Galatasaray!

Volei Alba Blaj a scris o nouă pagină de istorie, calificându-se într-un mod senzațional în semifinalele Cupei CEV, după o victorie imensă, obținută la Sibiu, în setul de aur, cu Galatasaray Istanbul, a doua semifinală europeană în doi ani la rând

*Semifinală românească, cu Știința Bacău!

Volei Alba Blaj va întâlni Știința Bacău în semifinalele Cupei CEV, într-o dispută 100 la sută românească. Știința Bacău s-a calificat dramatic, după o victorie incredibilă la Olomouc, scor 3-2, meci în care a fost condusă cu 2-0, a revenit, a egalat la seturi, iar în cel de-al 5-lea parțial a remontat de la 12-14, anulând două mingi de set și a câștigat cu 18-16! În tur, în Moldova a fost tot 3-2 pentru echipa lui Grapă! Meciurile din penultimul act al Cupei CEV sunt programate în 26 februarie – primul la Bacău și 5 martie, returul la Sibiu!

Echipa din “Mica Romă” a devenit un veritabil coșmar pentru formația turcă, ce a suferit teribil contra Blajului, atât anul trecut în semifinalele Final Four-ului de la București, cât și în returul Cupei CEV de la Sibiu, pe care îl aborda la adăpostul victoriei în minimum de seturi în tur.

Blajul nu s-a predat și a învățat lecția trăită pe propria piele cu Stuttgart în turul trei preliminar din Champions League, predându-le o lecție de volei turcoaicelor.

*Gheorghe Rotar: “Aceasta este cea mai valoroasă echipă din istoria Blajului!”

“O victorie mare, obținută de cea mai valoroasă echipă din istoria Blajului, Calificarea se datorează lui Darko, fetelor și publicului extraordinar. Deși nu am avut un obiectiv stabilit în Cupa CEV, am mai făcut un pas spre finală! Mulțumesc fetelor, lui Darko și fanilor din Blaj și tuturor celor care au fost la sală și ne-au susținut într-un mod superb“, a declarat Gheorghe Rotar, primarul Blajului. “Am câștigat cu inima, nu am cedat niciun moment, am crezut în șansele noastre, acesta a fost principalul nostru atuu într-un meci ce rămâne de referință“, a precizat Sergiu Ștefănescu, președintele Consiliului Director al Volei Alba Blaj.

“După jocul cu Galatasaray, Volei Alba Blaj a demonstrat că este un club mare. Dacă prezența în finala Champions League de anul trecut a fost pusă de mulți sub semnul înrebării, acum prin această performanță, eliminând Galatasaray de o asemenea manieră, am dovedit că nu este nimic întâmplător. Dacă vom juca finala e ceva unic pentru voleiul românesc. pentru că se spune că e foarte greu să te menții acolo sus. Și nu în ultimul rând trebuie să mulțumesc publicului, a fost iarăși al 7-lea jucător, ne-a împins spre o victorie uriașă“, a menționat Vladimir Bacșiș, director general al Volei Alba Blaj.

*Darko Zakoc: “Inima noastră a fost în teren”

“Am știut că putem juca mai bine ca la Istanbul, așa am și pregătit meciul. Inima noastră a fost în teren, a existat adrenalină și concentrare, am jucat deștept. Este o victorie mare, istorică, pentru noi ca club și pentru orașul Blaj. Știam că e greu să ajungem la setul de aur, dar am depășit Galatasaray, un obstacol foarte dificil, care vine dintr-un campionat puternic, iar noi avem acest handicap al unei competiții interne fără meciuri tari. Este extraordinar că am ajuns al doilea an la rând în semifinale și cred că suntem favoriți în penultimul act al Cupei CEV. Toate gândurile sunt acolo, apoi ne gândim la finală. Am fost dezamăgiți că am pierdut Liga Campionilor la începutul sezonului, dar acum putem juca finala Cupei CEV”, a spus antrenorul Darko Zakoc.

“Este o bucurie incredibilă, am arătat tuturor că putem juca la cel mai înalt nivel și sunt foarte fericită că am realizat o astfel de performanță pentru voleiul românesc. Am crezut în punctele forte, am fost dezamăgiți după primul meci din Turcia, dar am reușit să arătăm adevărata noastră valoare și am obținut o calificare meritată”, a transmis Nneka Onyejekwe, căpitanul formației blăjene.

“Știam că putem întoarce rezultatul, pentru că avem o echipă valoroasă și am arătat acest lucru. Este foarte frumos să joci în astfel de meciuri, împotriva unor adversari de acest nivel. Sunt foarte fericită pentru calificare și pentru evoluția în fața unor astfel de suporteri, care au fost fantastici, au creat o atmosferă electrizantă și ne-au ajutat mult să câștigăm”, a spus Sonja Newcombe.

Cele mai bune jucătoare ale Blajului au fost, în confruntarea de poveste, Ioana Baciu – cu 18 puncte, cele mai multe puncte de la Blaj. A fost urmată de Ana Lazarevici cu 13 și de Sonja Newcombe cu 11