FOTO: Voinţa Stremţ a cucerit iarăşi Cupa României, a doua ediţie la rând! Victimă, din nou, CSU Alba Iulia

Voinţa Stremţ a cucerit iarăşi Cupa României, punând mâna pe trofeu a doua ediţie la rând, după o finală dramatică, la Unirea, adjudecată la loviturile de departajare, scor 7-5 (2-2, după 90 de minute), o singură ratare fiind trecută în dreptul lui S. Fulea.

Victima a fost aceeaşi ca în urmă cu doi ani, în 2019, pe “Cetate”, CS Universitatea Alba Iulia, văzută iarăşi drept drept marea favorită! La fel ca la precedenta finală, din nou MVP-ul întâlnirii a fost atacantul Cosmin Epure (cel ce a egalat în minutul 89). În privinţa studenţilor se poate spune că trăiesc un adevărat coşmar în finalele Cupei României, faza judeţeană, pierzând împotriva aceluiaşi adversar, condus imperial de căpitanul Andrei Trifa (cel ce a transformat penalty-ul decisiv). Voinţa a furnizat surpriza, este naşul formaţiei cu pretenţii din Cetatea Marii Uniri şi va juca în 28 iulie în faza întâi a Cupei României, faza naţională, împotriva unei echipe din eşalonul terţ. Gruparea din Stremţ este singura din fotbalul judeţean ce a luat Cupa României doi ani la rând, în ultimii 15 ani, două trofee având în acest răstimp Performanţa Ighiu (2013, 2015).

*CSU, adormită în primul mitan

Pe o arenă cochetă şi cu o asistenţă de aproximativ 400 de spectatori, ultimul act al competiţiei “KO”, ce a pus punct unei pauze de aproape un an şi jumătate, a avut de toate: nervi, spectacol, faze controversate, dramatism, răsturnări de situaţie.

Trupa lui Mihai Manea, întărită în avanposturi cu unul dintre cei mai talentaţi atacanţi din fotbalul judeţean, Darius Stanciu (a marcat pentru Kinder Teiuş un gol superb în semifinala împotriva CSU), a părut adormită în prima jumătate de oră. Primul semnal de alarmă l-a dat ‘vitezistul” Epure (12) – blocat de V. Ignat. Acelaşi duel s-a repetat în minutul 26, când atacantul stremţan a fost faultat în careu de portarul advers, rezultând un penalty transformat de Trifa. Trupa lui Manea a dat semen de viaţă în finalul primei reprize, când Bucurică a avut o ocazie imensă (37). Experimentatul jucător de bandă stângă, ex-unirstul, a fost blocat de G. Cerghedean (42), pentru ca la faza imediat următoare V. Ignat să scoată cu piciorul şutul lui A. Breaz. Peste două minute, A. Lăcătuş a tras extrem de periculos, puţin alături de bara dreaptă.

*1-2 şi egalare în minutul 89!

Studenţii au început actul secund cu o altă faţă şi în 15 minute au preluat conducerea. M. Domşa (48) a fost neatent la o situaţie favorabilă, dar peste un minut s-a revanşat şi a scos un penalty la un duel cu Goangă, egalarea fiind reuşită din punctul cu var de D. Stanciu. Voinţa s-a clătinat, a acuzat şocul, iar “căpitanul” CSU, Bogdan Bucurică (58) a întors tabela cu un şut sub bară (excelen găsit de Fl. Schiau). Lupta nu se încheiase, iar până la final se putea face 2-2 (V. Ignat a respins “libera” lui M. Cristea şi Epure, din 5 metri, a tras alături, minutul 62), dar şi 1-3 (G. Costea l-a blocat pe Bucurică în minutul 68; apoi a respins în corner şutul lui M. Domşa, iar la faza următoare R. Trif a reluat cu capul alături din poziţie excelentă, min. 75). Când CSU se pregătea să pună şampania la rece, a apărut Epure (la fel ca în semifinala de la Galtiu), cu o execuţie din apropiere la o minge excelentă livrată de Goangă. Nebunia a continuat cu ocazie imensă Coltor (90+3) şi o fază la care stremţenii au cerut henţ la R. Trif (90+4).

La loviturile de departajare, o singură ratare, S. Fulea (a trimis afară, a treia execuţie a CSU), în rest marcând în ordine A. Breaz (1-0), M. Domşa (1-1), Epure (2-1), Petruse (2-2), Csegoldi (3-2), ratare S. Fulea, Goangă (4-2), A. Lăcătuş (4-3), Trifa (5-3).

*Cosmin Epure, MVP-ul Cupei

Cu un penalty scos în prima repriză şi golul egalizator Cosmin Epure a luat din nou premiul acordat pentru MVP, înmânat de Ovidiu Maier.

“O experienţă intensă atât pentru mine, cât şi pentru echipă. Este extraordinar să câştigăm al doilea trofeu în tot atâţia ani, iar eu să fiu desemnat jucătorul finalei. Totul este posibil în viitoarea ediţie a Ligii a 4-a, vrem să ne batem la vârf”, a spus atacantul de 24 de ani.

“Este fericire mare, Voinţa Stremţ demonstrează constanţă şi sunt deosebit de bucuros că fac parte dintr-un grup de asemenea calitate umană şi sportivă. Este greu să pierzi când ai un căpitan precum Andrei Trifa, un om deosebit, un lider adevărat. Am făcut o primă repriză bună, în a doua nu vreau să comentez ce s-a întâmplat la faza cu penalty-ul de la gol egalizator. A intervenit teama, dar am remontat şi am egalat”, a spus Ioan Ilie (care a fost aruncat în aer de elevii săi după primirea trofeului).

“De aceea e frumos fotbalul, că-ţi oferă sentimente ce nu poţi să le exprimi. În prima repriză nu am jucat nimic, nu ne-am ridicat la nivelul întâlnirii. La pauză s-a schimbat faţa meciului, am preluat frâiele, am marcat în două rânduri şi am mai ratat 3 ocazii. Din păcate, lipsa de sincronizare şi greşelile individuale au dus la egalare, iar la 11 metri nu putem să decidem noi. Nu putem vorbi de dezamăgire. Este un punct slab în startul acestui proiect şi căutăm să ne întărească asemenea momente. Nu o privim ca o înfrângere, ci mai degrabă ca o lecţie”, a punctat Mihai Manea.

Au evoluat echipele: *Voinţa: G. Costea – G. Cerghedean (46, Cetean), Csegoldi, N. Pop, N. Opriţa – Al. Juncan, Trifa, M. Cristea (77, Rancea), Goangă – Epure, A. Breaz; rezerve Csiki, Mara, Şt. Nagy, Şerbu, Moruşca, Puia, Lupean. Antrenor Ioan Ilie;

*CSU: V. Ignat – Fl. Schiau, G. Cioban (46, Ad. Hăprian), R. Trif, Petruse – Circov (77, Goguţa), S. Fulea, M. Domşa, Ad. Lăcătuş, Bucurică (83, Ad. Păcurar) – D. Stanciu (67, Coltor); rezerve L. Nemeş, Puha, C. Năcreală, Bercea, Apetri. Antrenor Mihai Manea.

Arbitri: A. Nagy (Turda), D. Nistor (Zlatna), M. Stan (Alba Iulia), A.V. Nicola (Alba Iulia); observator F. Mărginean (Aiud).