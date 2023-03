FOTO: Voința Beldiu (Liga 5), a furnizat surpriza în optimile de finală ale Cupei României | Inter Unirea a eliminat, dramatic, Viitorul Sântimbru

Rezultate excelente reușite de mărșăluitorii albaiulieni la Timișoara, unde s-a desfășurat primul concurs important de marș al anului 2023, Campionatul Național pentru seniori, Under 23, Under 20, Under 18, Under 16, copii 1 și 2, o competiție ce a avut la start 10 sportivi (9 fete și un băiat), dar și 3 antrenori din Cetatea Marii Uniri.

Zestrea a cuprins 8 medalii, dintre care 5 medalii de aur (Mihaela Popa, fostă Acatrinei – la senioare; Alexandra Cristea – Under 20, Larisa Ardean – copile 1, echipele CS Unirea Alba Iulia – la senioare și copile 1), alte două de argint (Ana Rodean – senioare și Elena Petrescu – copile 1), precum și o medalie de bronz (Andrei Gafița – seniori).

“S-au înregistrat rezultate foarte bune pentru mărșăluitoarele albaiuliene. Mihaela și Ana au realizat cei mai buni timpi din ultimii ani pe distanța de 20 kilometri, iar Alexandra, deși se află în primul an de junioare 2, a dominat categoric întrecerea junioarelor 1 impunindu-se cu peste 4 minute și jumătate fata de a doua clasată, calificându-se la Campionatele Balcanice de marș din Antalya din 9 aprilie. Trebuie să mulțumim primarului Gabriel Pleșa pentru asigurarea sprijinului financiar și procurarea de echipament, dar și Consiliului Județean Alba”, a precizat antrenorul Gabriel Avram.

Mai trebuie adăugat faptul că Alexandra Cristea, Larisa Ardean și Elena Petrescu au reușit recorduri personale în acest concurs de debut de an.

Rezultate:

*feminin, copii 1 (distanța 2000 metri): Andreea Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) – aur (la fel ca anul trecut, la copile 2), cu rezultatul 10.24;

Elena Petrescu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) – argint (10.41);

Maria Sicoe (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) – locul 7 (timpul 11.38);

*feminin, Under 16 (3000 metri): Roxana Daria Filipan (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 4 (rezultatul 16.11);

*feminin, Under 18 (5000 metri): Ana Petrescu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) – descalificată;

*feminin, Under 20 (10.000 metri): Alexandra Maria Cristea (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia) – medalie de aur (timpul 52.40);

*feminin, seniori și Under 23 (20.000 de metri): Mihaela Popa (fostă Acatrinei, CS Unirea Alba Iulia/ CSM Unirea Alba Iulia) – medalie de aur (timpul 1:36.27),

Ana Veronica Rodean (CS Unirea Alba Iulia/ CSM Unirea Alba Iulia) – medalie de argint (1:36.37), cele două inversând pozițiile din ierarhie comparativ cu 2022;

Georgiana Cornelia Jid (CS Unirea Alba Iulia) – locul 7 (1:57.08)

*masculin, seniori și Under 20 (20.000 de metri): Andrei Gafița (CSM Unirea Alba Iulia) – medalie de bronz (1:27.30), ceilalți 6 sportivi sunt pregătiți de Gabriel Avram.

Următoarele competiții vor fi internaționale: Campionatul Național de marș pe distanța de 35 kilometri (Dudince,Slovacia) – în 25 martie, respectiv Campionatul Balcanic de marș (Antalya, Turcia) – în 9 aprilie.