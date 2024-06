FOTO: Viitorul Sântimbru – Inter Unirea 4-1 (3-1), în finala Cupei României, faza județeană! Sărbătoare la Galtiu, trofeu adjudecat după 8 ani!

Viitorul Sântimbru a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa României, la 8 ani distanță de la primul trofeu.

Sărbătoare pentru gruparea de suflet a familiei Hulea, sântimbrenii câștigând de justețe finala, după un meci controlat cu autoritate. Trupa din Galtiu s-a impus fără emoții în finala de pe „Arena Cugir”, scor 4-1 (3-1) cu Inter Unirea, formație care a părut copleșită de miză. Viitorul Sântimbru a dominat confruntarea, echipa condusă de Adrian Bicheși fiind mereu în prim-planul disputei urmărite de aproximativ 800 de spectatori.

MVP-ul partidei a fost Cristian Ivașcu, jucătorul de bandă stânga al vicecampioanei din Liga 4.

După un prim act dominat cu autoritate, Viitorul Sântimbru conduce meritat.

*1-0, MIN. 26: EPURE deschide scorul cu capul, după un corner executat de Cr. Ivașcu

*1-1, MIN. 31: egalitate restabilită, tot cu capul, după o fază fixă de SAS, în faza anterioară Barna respingând șutul lui A. Gherman.

*2-1, MIN. 38: C: OLĂLĂU finalizează din 8 metri, lateral dreapta, după o acțiune individuală și un un-doi cu Epure

*3-1, MIN. 45: CR. IVAȘCU profită de gafa lui Bulgăr și trimite pe lângă Negrușa.

*4-1, MIN. 53: BRÂNZĂ a marcat din a doua încercare, cu un șut din centrul careului.



În tribune sunt în jur de 800 de spectatori, cu două galerii gălăgioase, înarmate cu vuvuzele. Înaintea jocului se va ține un moment de reculegere în memoria lui Alexandru Simu, glorie a fotbalului cugirean

După 7 ani, stadionul din Cugir găzduiește o nouă finală, precedenta fiind în 2017 când Șurianu Sebeș a surclasat Viitorul Spicul Daia Română, scor 6-0. Cu acest meci se trage cortina peste fotbalul din Alba, exceptând dubla de baraj pe care o susține CIL Blaj pentru promovarea în eșalonul terț

Viitorul Sântimbru: Ov. Barna – C. Olălău, B. Popa, C. Oltean, Birk, Epure, Goguța (cpt.), An. Moldovan, Cr. Ivașcu, D. Crăciun, Brânză. Rezerve: An. Anghel, Petrașcu, Sicoe, D. Anghel, B. Suciu, Adr. Olălău, Ov. Crișan, P. Truță, Cr. Haiduc. Antrenor Adrian Bicheși.

Inter Unirea: Negrușa – Bulgăr, Sas, Andrea, An. Stanciu (cpt.) – Onișor, B. Cristea (24, F. Stanciu) – Brie, Rad, D. Ponoran – A. Gherman. Rezerve: V. Rațiu, L. Dan, An. Mureșan, Gabor, Helerea, Todoran, Al. Pop, R. Andone. Antrenor Radu Andone.

Au fost delegați Radu Scrob (Alba Iulia), Daniel Nistor (Zlatna), Răzvan Voicu (Cugir), rezervă Lorand Șipoș (Ocna Mureș); observatori Constantin Iancu (Zlatna), Filon Mărginean (Aiud).

