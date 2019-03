FOTO/ VIDEO: Un tânăr care a protestat pentru autostradă, la intrare în Alba Iulia, certat de un cetățean care s-a recomandat ca fiind ”de la PSD”

Adi Vararu, un tânăr din Iași care locuiește și muncește de 8 luni în Alba Iulia, s-a alăturat, vineri, celor care au protestat pentru autostrăzi. El a stat cu o pancartă și cu steagul României, timp de 15 minute, urcat pe sensul giratoriu de la intrarea în municipiu, dinspre Teiuș și mulți dintre șoferi l-au felicitat pentru gestul făcut, unii chiar i-au cerut să-și facă poze împreună, însă a fost și certat de un cetățean, care s-a recomandat ca fiind ”de la PSD” (foto dreapta), care l-a acuzat că a blocat traficul (min. 13 din VIDEO).

Tânărul a explicat, pentru ziarulunirea.ro că s-a alăturat protestului deoarece dorește și el să se construiască autostrăzi în toată țara și pentru că îl admiră pe Ștefan Manfachi pentru mobilizarea pe care a reușit să o facă.

”În primul rand imi doresc autostrazi, imi doresc o schimbare in frumoasa si scumpa Romanie. Eu am lucrat 10 ani in europa la autostrazi si infrastructură si ma doare inima ca la noi in tara doar se fura si atat. In al doilea rand am primit cea mai mare lectie din viata mea de la Stefan Mandachi care desi este un om de afaceri care poate sa isi cumpre avion si sa mearga de colo colo, cum sunt mii in tara asta, a ales totusi sa facă un gest pentru Romania si sa ne trezeasca la realitate si ii multumesc din suflet pentru aceasta lectie pe care nu o voi uita niciodată”, a spus tânărul.

Întrebat de ce a ales să protesteze de unul singur, el a spus: ”Pentru ca nu am avut cu cine si asta nu pentru ca nu au mai fost si altii ba chiar au fost multi, dar fiindca aici, la Alba, nu a fost ceva organizat, am hotarat sa merg singur.

El nu s-a supărat când a fost certat de cetățeanul susținător al social-democraților și i-a explicat că protestul său este pașnic și că nu din cauza lui s-a blocat circulația. De altfel domnul ”de la PSD”, nu a fost prea inspirat când s-a recomandat așa pentru că imediat a venit și răspunsul din partea șoferilor opriți în zonă: ”Du-te domnule și nu mai spune la nimeni că ești de la PSD!”.