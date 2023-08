FOTO VIDEO| Ultima zi a Campionatul European de Arc 3D la Alba Iulia: Sute de arcași din 24 de țări prezenți în orașul Marii Uniri

Tânărul mijlocaș a fost inclus de antrenorul Cristiano Lucarelli în lotul pentru meciul de astăzi din Cupa Italiei, cu Salernitana.

Jucătorul din Alba a fost împrumutat de Sassuolo, grupare de care aparține din 2018, deși în această vară s-a aflat și pe lista lui Dinamo. Mutarea mijlocașului român a fost anunțată de Cătălin Sărmășan, agentul jucătorului român. În Serie B mai evoluează români precum Mihăilă și Man, la Parma, M. Marin și Ad. Rus, la Pisa sau Nedelcearu, la Palermo.

Mijlocașul român a mai evoluat în carieră, tot sub formă de împrumut, pentru formațiile ACR Messina și Novara FC. Mărginean este fost internațional de tineret, cu meciuri de la nivel U17 până la U21, pentru care a evoluat în două amicale din 2022, 2-1 cu Finlanda și 3-4 cu Slovacia.

Ternana, locul 14 în sezonul trecut de Serie B, a obținut serviciile mijlocașului central român Andrei Mărginean, care va evolua la echipa din Terni, club înființat în 1925, culori „roșu-verde” un sezon, până în vara lui 2024.

„Mărginean a jucat de 16 ori în echipele naționale ale României Under 17, Under 18, Under 20 și Under 21”, a precizat Ternana în comunicatul de pe site-ul oficial al clubului.

Din acel moment, ianuarie 2018, Mărginean a adunat 58 de meciuri la Sassuolo, 52 la formația Primavera, 6 la nivel U17. În total, a înscris 14 goluri în neroverde. Mărginean a petrecut sezoanele 2021/2022 și 2022/2023 în Serie C, împrumutat mai întâi la ACR Messina, apoi la Novara. După 50 de meciuri și 7 goluri la nivel de Serie C, face un pas înainte, urcă în eșalonul secund. În ultimii ani, Mărginean a fost împrumutat de Sassuolo la echipe precum Messina şi Novara. Sezonul trecut, la Novara, el a evoluat în 30 de meciuri în Serie C şi a marcat 4 goluri.

Cotat la 225.000 de euro, Mărginean are 4 meciuri disputate la naționala Under 20 a României şi alte două meciuri la România U21.

Foto: facebook