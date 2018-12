FOTO/ VIDEO: Tragedii pe drumurile din Alba în 2018 – 20 de persoane, între care doi copii și un adolescent, și-au pierdut viața în accidente rutiere

Numărul de accidente rutiere mortale produse pe drumurile din Alba, comunicate de IPJ, a fost mai mic în anul 2018 decât în anul precedent. Și-au pierdut viața 20 de persoane, între care doi copii cu vârste de 7 și 10 ani, și un adolescent de 16 ani. Tragediile s-au produs din cauza neatenției la volan, vitezei excesive sau nerespectării regulilor de circulație, atât din partea șoferilor, cât și din partea pietonilor.

Vă prezentăm mai jos evenimentele rutiere grave care au îndoliat, în 2018, zeci de familii:

*Seria tragediilor a început în 12 ianuarie, pe DN75, în Apuseni, unde un bărbat din Abrud și-a pierdut viața după ce a fost lovit de ATV-ul condus de un tânăr de 19 ani. În acea zi, la ora 13.10, un tânăr de 19 ani, din comuna Fântânele, județul Arad, în timp ce conducea un autociclu ATV pe DN75, pe direcția Nucet – Arieșeni, în satul de vacanță, Vârtop, într-o curbă la stânga semnalizată prin indicator, a acroșat un bărbat de 63 de ani din localitatea Abrud, care se deplasa pe carosabil în aceeași direcție”, potrivit polițiștilor. În urma accidentului, bărbatul din Abrud a suferit leziuni care i-au provocat decesul. El era un fost angajat al Primăriei Abrud, se afla în vacanţă la munte, în zona staţiunii Arieşeni, lângă Vârtop, la o pensiune și era cu câinele la plimbare, în momentul în care a fost lovit de ATV.

*În 21 ianuarie, în jurul orei 18.00, pe DN 7, la kilometrul 346, în dreptul intersecţiei cu D C 57, un bărbat de 62 de ani, din Cugir, s-a angajat în traversarea drumului naţional, fără să se asigure, împrejurare în care a fost surprins şi accidentat de un autoturism ce era condus de un tânăr de 26 de ani, din comuna Săliştea. În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe sensul opus unde a fost acroşat de un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din Sebeş. În urma accidentului, pietonul a decedat.

*În data de 10 februarie, în cursul nopții, la ora 00.41 a avut loc un accident mortal pe DJ 107 E, km. 4+940, in afara localității Ciumbrud, jud.Alba, pe direcția de mers Aiud-Ciumbrud. Conducătorul unui autoturism Dacia Logan, nu a adaptat viteza de deplasare pe un sector de drum umed, în curbă la stânga, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu o țeavă de gaz. În urma accidentului a rezultat decesul unui minor de 16 ani, pasager dreapta față.

Adolescentul care a murit era din Sâncrai și era elev la Liceul Militar din Alba Iulia. Acesta se afla în mașină cu tatăl său, în vârstă de 39 de ani și cu un tânăr de 19 ani, tot din localitatea Sâncrai.

”În urma cercetărilor s-a stabilit că autoturismul Dacia Logan a fost condus de M.A.C., de 19 ani, din Sâncrai. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost negativ”, a precizat IPJ Alba.

*În data de 25 februarie a.c., în jurul orei 19.30, pe DN 75, la kilometrul 95 + 800 de metri, pe raza localităţii Valea Lupşii, comuna Lupşa, un tânăr de 22 de ani, din comună, în timp ce conducea un autoturism, a acroşat-o pe o femeie de 38 de ani, din aceeaşi localitate, care se deplasa pe partea carosabilă, în calitate de pieton. În urma accidentului, femeia a decedat.

După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului, fiind identificat ulterior de poliţişti. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Faţă de conducătorul auto a fost luată măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

*În data de 26 martie a.c., în jurul orei 7.20, pe strada Lungă din Ocna Mureș, un tânăr de 20 de ani, din Ocna Mureş, în timp ce conducea un autoturism, nu a păstrat o distanţă suficientă faţă de un bărbat de 45 de ani, din Ocna Mureş, ce se deplasa pe o bicicletă, acroşându-l. În urma accidentului, biciclistul a suferit leziuni grave şi a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Pe numele ui a fost deschis un dosar de cercetare sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.

*În data de 7 mai, un alt accident mortal s-a produs în jurul orei 10.00, pe DN 1, la kilometrul 400, în afara oraşului Teiuş.

Un tânăr șofer, în vârstă de 22 de ani, din comuna Căpuş, judeţul Cluj, în timp ce conducea o autoutilitară în direcţia Aiud – Teiuş, nu a păstrat o distanţă corespunzătoare în mers faţă de autoturismul ce circula în faţa sa, iar pentru a evita impactul a pătruns pe sensul opus de mers.

Aici, a intrat în coliziune cu un autoturism ce era condus de un bărbat de 41 de ani, din Stremţ, judeţul Alba.

În urma accidentului, şoferul autoturismului a decedat, iar un bărbat de 38 de ani, din Aiud, pasager în autoturism, a suferit leziuni corporale grave.

*În data de 25 mai, un copil in varsta de 10 ani, care se deplasa pe bicicletă a fost rănit mortal, vineri după-amiază, după ce a căzut, pe stradă. Accidentul s-a produs în zona Reciu, la intrare în Sebeș dinspre Câlnic. Pentru acordarea primului ajutor medical a intervenit un echipaj SMURD din Sebeș, insa cu toate eforturile depuse de salvatori, copilul a murit.

*În data de 22 iunie a.c., Politia Orașului Zlatna a fost sesizata de către un localnic cu privire la producerea unui accident in afara drumului public. La fața locului s-a deplasat echipa operativă, care, în urma verificărilor efectuate a stabilit că, un bărbat de 66 de ani, din oraș, în timp ce se deplasa cu un vehicul cu patru roți tip ATV, pe drumul forestier de pe raza satului Runc, în locul numit Zlătnița, în direcția de mers Vâltori- Zlătnița, a pierdut controlul vehiculului, răsturnându-se în albia pârâului la o diferență de nivel de 4 metri. În urma accidentului bărbatul a decedat. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, iar în urma efectuării necropsiei s-a stabilit că moartea bărbatului nu a fost violentă şi s-a datorat unei „insuficiențe cardio-respiratorie acută” cauzată de „asfixie mecanică prin înec”.

*În 3 iulie, un bărbat și-a pierdut viața, marți după amiază, după ce a fost lovit de un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Accidentul s-a produs pe trecerea de pietoni din apropierea centrului comercial Alba Mall.

Potrivit IPJ Alba, bărbatul în vârsta de aproximativ 60 ani traversa pe trecerea de pietoni când a fost acroșat de un autoturism condus de un tânăr de 24 ani, care se deplasa spre intersecția cu Bulevardul Republicii.

Impactul a fost deosebit de puternic iar corpul bărbatului a fost purtat pe capota mașinii pe o distanță de câțiva zeci de metri. Pe carosabil nu s-au găsit urme de frânare.

Șoferul vinovat de producerea accidentului nu consumase băuturi alcolice rezultatul etilotestului fiind negativ. Acesta a declarat că nu l-a văzut pe bărbatul care a trecut drumul și că acesta i-ar fi apărut brusc în față de după p mașină parcată la circa 1 metru de trecerea de pietoni.

Pe de altă parte, martorii au spus că victima trecea strada regulamentar, de pe partea opusă locului în care s-a produs accidentul. O șoferiță a declarat că a oprit ca să-i acorde prioritate iar când a ajuns ce cealaltă bandă, a fost izbit de mașină.

Victima locuia cam la 50 de metri distanță de trecerea de pietoni, foarte aproape de locul în care s-a oprit autoturismul după impact.

”Conducătorul unui autoturism marca Volskwagen, în timp ce a condus mașina pe str. Tudor Vladimirescu, pe direcția Centru – Ampoi 3, nu a acordat prioritate de trecere unei persoane angajate regulamentar în traversarea străzii și a accidentat-o mortal. Pietonul a fost proiectat la o distanță de 40 de metri de trecere. Conducătorull auto avea permis din anul 2012. Conducătorul auto va fi cercetat pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă sub directa îndrumare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia”, a declarat unul dintre polițiștii prezenți la fața locului pentru a face măsurători și a cerceta cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

*În data de 11 iulie 2018, în jurul orei 19.40, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj, au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident de circulaţie soldat cu victime, produs pe strada Bigău din comuna Crăciunelu de Jos, judeţul Alba. Din cercetările efectuate de poliţişti, se pare că o tânără de 25 de ani, din localitatea Mihalţ, judeţul Alba, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers spre dreapta, acroșând un minor de 7 ani, care se deplasa pe bicicletă, în aceeași direcție de mers. În urma accidentului rutier a rezultat decesul minorului. Pe numele tinerei șoferișe s-a deschis un dosar de cercetare sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă.

*În data de 22 iulie, un cetățean maghiar, în vârstă de 64 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut pe DN67C, în apropiere de barajul de la Oașa. Acesta a pierdut asupra motocicletei pe care o conducea, a căzut, iar în urma leziunilor suferite a decedat. Potrivit IPJ Alba, cauza probabilă a producerii evenimentului rutier a fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum.

*În data de 17 august, în jurul orei 16.00, pe DJ 107F, între Unirea și Războieni a avut loc un grav accident rutier. Un bărbat de 60 de ani, care traversa prin loc nepermis, a fost surprins de un autoturism și accidentat. În urma impactului, bărbatul și-a pierdut viața.

*În data de 22 august, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Bucerdea Grânoasă, in timp ce conducea un autoturism pe un drum de pamant intre localitățile Bucerdea Granoasa si Panca (DC 20), a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat in coliziune cu un taluz de pamant după care s-a răsturnat in șanțul din partea dreaptă a drumului. În urma accidentului, șoferul autoturismului a decedat, iar un tânăr de 20 de ani si un minor de 7 ani, ambii din Bucerdea, pasageri in autoturism, au suferit leziuni corporale ușoare. In urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

*În 12 septembrie, pe DN 67 C, in apropierea barajului Oasa, a avut loc un grav accident rutier in care a fost implicata o motocicleta si in autoturism. Potrivit poițiștilor, o femeie in vârstă de 58 de ani, din Germania, a pierdut controlul asupra motocicletei, a pătruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani. In urma accidentului, motociclista a decedat.

*În 22 septembrie, un bărbat de 58 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor, in apropierea unei stane din localitatea Craiva. Se pare că bărbatul a mers cu tractorul la stana, pentru a colecta laptele si nu ar fi asigurat corespunzător tractorul.

*În 2 octombrie, un at pieton și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în municipiul Aiud.

Potrivit IPJ Alba, el a fost acroșat de un TIR în timp ce traversa strada Stadionului, prin loc nepermis și fără să se asigure.

”Victima accidentului este un bărbat de 70 de ani, din Aiud, iar șoferul TIR-ului este un bărbat de 42 de ani, din Turda, județul Cluj”, a precizat reprezentantul IPJ Alba.

*În data de 17 octombrie, un bărbat de 51 de ani, din comuna Mihalț, angajat al stației de sortare din Mihalț, în timp ce manevra un camion în spate, spre punctul de deversare în buncărul de alimentare al stației, a scăpat camionul peste sistemul de oprire al buncărului și a căzut de la o înălțime de 7 metri.

În urma accidentului, conducătorul camionului a decedat.

În cauză a fost întocmit dosar penal în cadrul căruia sunt efectuate cercetări sub aspectul infracțiunilor de ucidere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate în muncă.

*În 17 noiembrie, un tânăr de 26 de ani din Aiud a murit după ce o mașină și un autocamion s-au ciocnit, pe DN 1, pe raza localității Oiejdea. El conducea un Audi înmatriculat în Germania, iar accidentul s-a produs după ce un TIR a ieșit din curtea unei societăți comerciale, fără să se asigure. Șoferul TIR-ului este originar din Teiuș.

Potrivit IPJ Alba, un bărbat de 58 de ani din Teiuș, județul Alba, în timp ce a condus o autoutilitară marca Mercedes, la intersecția dintre accesul rutier spre o societate comercială și DN 1, a pătruns pe drumul național și nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus din direcția Alba IuIia -Teiuș de către un tânăr de 26 de ani, din Aiud, intrând în coliziune cu acesta.

În urma accidentului șoferul autoturismului a decedat. Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Este cercetat pentru ucidere din culpa.

*În data de 28 noiembrie 2018, în jurul orei 17.40, pe DJ 107 H, la kilometrul 2 + 700 de metri, pe raza comunei Ighiu, un bărbat de 68 de ani, din comuna Cricău, în timp ce se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului, pe sensul Șard – Ighiu, a fost surprins și accidentat de un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din comuna Ighiu. În urma accidentului, pietonul a suferit leziuni corporale grave şi a fost transportat la spital unde, ulterior, a decedat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatule etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.

*În 6 decembrie 2018, o femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un taxi. Accidentul s-a produs pe raza localității Lancrăm, aparținătoare municipiului Sebeș, în zona benzinăriei Lukoil.

”Un autoturism a lovit un pieton. Victima este în stare gravă. Se pare că pietonul a traversat neregulamentar. Se circulă alternativ pe un sens. Victima este o femeie de aproximativ 60-65 de ani. Autoturismul e înmatriculat în Alba”, a declarat reprezentantu IPJ Alba.

Femeia a murit, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a o salva.

Conducătorul auto, un bărbat de 57 de ani, din Alba Iulia, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.