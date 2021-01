FOTO, VIDEO ȘTIREA TA| Pasajul din Cetate, deteriorat din cauza infiltrațiilor. Nici scările care dau spre Parcul Unirii nu stau pe roze

În urma ninsorilor din ultimele zile, la pasajul din zona Cetate au apărut iarăși infiltrații de apă, care fac ca tavanul să „transpire” și pereții să se deterioreze vizibil. Nu este prima dată când acest lucru se întâmplă, infiltrațiile apărând după precipitații mai însemnate.

Un cititor al ziarulunirea.ro a trimis pe adresa redacției câteva imagini cu starea pasajului care face legătura între Parcului Unirii și Bulevardul Transilvaniei.

În aceste imagini se poate observa starea tavanului și a pereților și nu în ultimul rând și a scărilor care dau spre Parcul Unirii, unde se pare că unele dale au fost desprinse si sunt puse pe spațiul verde.

Pasajul subteran care face legătura între Parcului Unirii și Bulevardul Transilvaniei a fost redat circulației pietonale anul trecut, pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să aștepte la semafor ca să treacă strada de pe Bulevardul Transilvaniei sau invers.

De când a fost dat în funcțiune a întâmpinat mai multe probleme, de la scări la lifturi și acum la infiltrațiile de apă care riscă să deterioreze tot mai mult pasajul