FOTO VIDEO| Revoluționarii din Alba au donat un steag original Muzeului Unirii din Alba Iulia, cu ocazia comemorării acestei zile. „Mie nu mi-au trebuit funcții. Am vrut revoluție și am făcut-o”

În urma ceremoniei de comemorare a 31 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, Asociația Revoluționarilor din Alba a decis să facă un gest nobil, așa că au donat pentru Sala Unirii un steag original de la Revoluția din Decembrie 1989.

„Steagul a fost luat de la OGA în seara de 21, de mine și de Șipoș, că pe Șipoș l-am urcat pe umeri ca să ia acest drapel.

Cu acest drapel am venit până la Comitetul Județean de Partid.

Eram o coloană, aproximativ 700-800 de oameni, nu eram mai mult, atât cât am putut organiza aici la „M-uri”, pentru că eu am plecat cu coloana și eu am dus-o.

Mie nu mi-au trebuit funcții. Am vrut revoluție și am făcut-o.

Acest drapel cu decuparea stemei adevărată, nu cum se face acum, taie cu brișca din el și acesta e drapel de la revoluție”, a povestit, pentru cititorii ziarulunirea.ro, unul dintre revoluționari.