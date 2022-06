FOTO VIDEO| S-a DESCHIS supermarketul PENNY din Micești. Clienții au ”luat cu asalt” magazinul încă de la primele ore ale dimineții

Sală de sport modernă pentru Școala Gimnazială Petrești: Licitația, în valoare de peste 7 MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Sebeș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări pentru construirea sălii de sport pentru Școala Gimnazială Petrești, în cadrul proiectului „Investiții pentru îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș”. Valoarea totală a investiției, fără TVA este de 7.125.111,59 de lei.

Investiţia propusă presupune construirea unei săli de sport şcolare şi amenajarea incintei prin realizarea împrejmuirii, a acceselor, a parcajelor şi a spaţiilor verzi.

Conform temei de proiectare, construcţia propusă, structurată pe un singur nivel (parter), va avea o zonă destinată activităţilor sportive, reprezentată de sala de sport, şi o zonă anexă reprezentată de vestiare, grupuri sanitare, spaţiu tehnic, punct de prim ajutor şi magazie de material didactic.

Accesul în clădire se face de pe laturile estică şi sudică, două accese suplimentare pentru evacuare în caz de incendiu fiind prevăzute pe faţada vestică, înspre strada Gheorghe Şincai. Cota ± 0,00 corespunde cotei pardoselii finite a parterului şi este situată la cota + 0,18 m faţă de cota trotuarului amenajat în zona intrării.

Accesul în incintă se va face de pe latura estică, din strada Decebal, prin redimensionarea accesului existent, astfel încât să asigure atât accesul pietonal, cât şi cel auto. în incintă sunt prevăzute 6 locuri de parcare, dintre care două sunt destinate persoanelor cu handicap locomotor.

Construcţia existentă pe amplasament, având destinaţia de casă (conform CF) va fi utilizată, în continuare, până la finalizarea construcţiei propuse, drept sală de sport, ea urmând să fie demolată în baza unui proiect distinct faţă de prezenta documentaţie până la finalizarea lucrărilor de execuţie ale noii săli de sport.

Construcţia propusă şi amenajările exterioare vor fi adaptate nevoilor persoanelor cu handicap locomotor, accesul în clădire, circulaţia interioară şi evacuările fiind dimensionate în funcţie de caracteristicile necesare acestei categorii de persoane.

Infrastructura construcţiei propuse este reprezentată de fundaţii izolate din beton sub stâlpii sălii de sport şi fundaţii continue din beton sub pereţii de închidere ai sălii de sport şi sub pereţii portanţi ai vestiarelor, cu elevaţii din beton armat. Planşeele de pe sol vor fi realizate din beton armat.

Suprastructura sălii de sport este reprezentată de stâlpi din beton armat şi ferme metalice cu zăbrele. Acoperişul este unul de tip şarpantă metalică, prevăzut cu învelitoare din panouri termoizolante.

Suprastructura zonei de vestiare este reprezentată de zidărie din BCA, confinată cu sâmburi şi centuri din beton armat. Planşeul de peste parter va fi realizat din beton armat, fiind conceput în sistem terasă necirculabilă.

Între sala de sport şi zona de vestiare este prevăzut un rost de tasare cu lăţimea de 5 cm, executat de la nivelul fundaţiilor până la nivelul aticului.