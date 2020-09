FOTO VIDEO| ,,Rablele” care ,,zac” în depozitul din spatele Bazinului Olimpic vor fi VALORIFICATE. Declarațiile lui Paul Voicu

În curând, mașinile abandonate care ,,zac” în depozitul din spatele Bazinului Olimpic din Alba Iulia vor fi evaluate și valorificate ulterior, conform declarațiilor Viceprimarului cu atribuții de primar Paul Voicu.

Potrivit oficialului, mașinile care sunt pe domeniul public, abandonate și nemișcate de peste un an de zile vor fi ridicate și mai apoi depozitate în același spațiu, cel din spatele Bazinului.

Această acțiune este planificată să aibă loc în momentul în care Poliția Locală va trece din nou în coordonarea Primăriei.

,,Mașinile pe care le avem preluate până acum și sunt în depozitul din spatele Bazinului Olimpic au deja, cred că, unele din ele un an, un an jumate, doi ani. Vom forma în curând în Primărie o comisie specială și le vom da la un expert în evaluări auto să facă toate valorile pe care le are fiecare mașină în parte și le vom valorifica, pentru că deja sunt proprietari care nu și le-au ridicat de peste un an, un an jumate, cum spuneam.

Pentru cele care sunt pe domeniul public, abandonate și nemișcate de peste un an de zile, înainte Legea prevedea un an, acum prevede doar șase luni, în momentul în care Poliția Locală trece înapoi în coordonare înapoi la Primărie, deocamdată este în coordonare la MAI, le vom ridica pe toate, la fel cum am făcut cu celălalte înainte, le vom duce în acel depozit care este în spatele Bazinului Olimpic și la fel vor intra în aceeași procedură, cu Comisia Specială, cu valoarea pentru fiecare și le vom valorifica”, a declarat Viceprimarul cu atribuții de primar Paul Voicu pentru ziarulunirea.ro