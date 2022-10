FOTO VIDEO| Povestea fascinantă a parfumului Reginei Maria: Ce esență folosea cea mai frumoasă regină a Europei

TAXE noi pentru șoferi: ROVINIETE mai SCUMPE, în funcție de noxele emanate de mașini și plată pe kilometru parcurs pentru transportatori și vehicule de mare tonaj

Conducătorii auto vor fi obligați să plătească roviniete mai scumpe care includ taxe pentru poluare în funcție de vechimea mașinii. Transportatorii de mărfuri ori de persoane care conduc vehicule ce depășesc 3,5 tone vor plăti taxă pentru fiecare kilometru de șosea parcurs.

Așa arată proiectul asumat de PNRR prin care Uniunea Europeană finanțează șantierele de autostradă din țară. Sistemul de taxare unic la nivelul Uniunii trebuie introdus până la jumătatea anului viitor.

Șoferii români sunt reticenți atunci când vine vorba de o nouă taxă în condițiile în care drumurile din țară sunt și așa proaste. „Să pună să facă și autostrăzi, dacă tot pun taxe”, spune un șofer. „Sunt multe mașini care sunt cazane efectiv, scot un fum…Normal ar fi să facă autostrăzile întâi. Măcar dacă ar face și din taxe, dar tare mi-e că se vor duce tot pe salariile lor”, comentează un altul.

„Vrem o țară ca afară, dar de fapt cumpărăm mașini vechi. Eu sunt de acord cu taxa asta, dar nu știu cât de mult succes va avea, cât de mult va stopa procesul ăsta”, mărturisește un tânăr.

Peste patru milioane de mașini din țară au peste 10 ani vechime, arată cele mai recente date ale parcului auto. Astfel, România se clasează pe locul doi în topul țărilor cu cele mai vechi mașini din Uniunea Europeană. Pe cei 16.000 de km de drumuri naționale si autostrăzi administrate de CNAIR directiva europeană propune ca șoferii să plătească taxe de poluare în funcție de noxele emanate.

Camioanele și autocarele care depășesc 3,5 tone vor plăti taxa pe kilometru de șosea parcurs, iar banii vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor.

„Serviciul de tarifare electronică ar trebui să pună la dispoziția acestora echipamente de bord personalizate și o asigurare a funcționalității acestuia, punerea la dispoziție a unor mijloace acceptate pentru efectuarea plății tarifului sau acceptarea unui alt mijloc de plată folosit de acesta, încasarea tarifului, virarea către entitatea care îl percepe, gestionarea relațiilor contractuale în ceea ce privește utilizatorul, securitatea și confidențialitatea în ceea ce privește funcționarea sistemului de tarifare rutieră și nu în ultimul rând protecția datelor cu caracter personal”, explică Lucian Calmuș, reprezentant CNAIR.

Pentru a proteja cu adevărat mediul ar trebui impusă o taxă anuală fixă tuturor șoferilor indiferent de sectorul de drum pe care merg, atrag atenția activiștii de mediu. „În funcție de norma de poluare, de fapt de cantitatea de emisii pe care o are autoturismul, să spunem că emite 150 de g pe km, să plătim cu 1 leu gramul pe an, adică 150 de lei pe an.

Toți cei care circulăm emitem în atmosferă, ca atare trebuie să plătim toți, indiferent de locul în care ne aflăm”, este de părere Dan Trifu, activist de mediu. Astfel de sisteme de taxare europene sunt deja implementate în țări precum Bulgaria, Ungaria și Austria, iar taxele sunt proporționale cu venitul mediu pe cap de locuitor, spun reprezentanții proiectului.

Sursa: money.ro