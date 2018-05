FOTO, VIDEO. Ministrul Ioana Bran, la Alba Iulia, de Ziua Națională a Tineretului: Sunt necesare investiții în tabere peste tot în țară, nu doar la Roica/ Îmbinând educaţia cu sportul putem să avem o generaţie foarte sănătoasă

Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a spus, miercuri, că a ales să sărbătorească Ziua Națională Tineretului la Alba Iulia, oraș care este un simbol pentru acest județ și pentru această țară, fiind de părere că ”tinerețea trebuie îmbinată cu istoria”, iar ”tânăra generație este speranța acestei țări”.

Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a participat, miercuri, la Alba Iulia, la manifestările prilejuite de Ziua Națională a Tineretului de la Alba Iulia și, în condițiile în care marți a vizitat taberele școlare din Alba, a fost întrebată de jurnaliști dacă acestea au nevoie de modernizări.

”De când mi-am preluat mandatul am fost în mai multe tabere de agrement din mai multe judeţe ale ţării. Într-adevăr aceste modernizări, aceste investiţii sunt necesare peste tot în ţară, nu doar la Roica, nu doar la Alba Iulia, de aceea eu consider că şi descentralizarea va fi un lucru benefic, consider că Consiliul Judeţean, că UAT-ul va putea gestiona poate mult mai bine acest patrimoniu despre care discutăm”, a spus Ioana Bran.

Ministrul Tineretului și Sportului a adăugat, apoi, că sunt tabere școlare care necesită investiții majore.

”Sunt tabere care arată destul de bine, care au nevoie de modificări de suprafaţă, să spun așa, doar de o igienizare, dar sunt baze care necesită investiţii majore”, a spus Ioana Bran.

62 de tabere școlare de agrement sunt funcționale în vreme ce 98 sunt nefuncționale, a mai spus ministrul, întrebată și despre acest aspect.

De asemenea, Ioana Bran a declarat că îmbinând ”educația și sportul” putem avea o ”generație foarte sănătoasă”

”Consider că tinerii şi că România ar trebui să facă sport şi activitate fizică mult, mult mai intens. Consider că un corp care face sport şi un tânăr care este educat va avea numai de câştigat. De aceea consider că trebuie să îmbinăm educaţia cu activitatea fizică, fie că vorbim despre sport de performanţă sau efectiv doar sport pentru a face mişcare şi a o face cu drag”, a mai spus ministrul Tineretului și Sportului.

Peste 500 de tineri au participat, miercuri, în Piața Cetății din Alba Iulia, la manifestările organizate cu ocazia Zilei Tineretului din România.

”Am ales să sărbătorim Ziua Tineretului aici, la Alba Iulia, un simbol pentru acest judeţ, un simbol pentru această ţară. Consider că şi tinereţea trebuie îmbinată cu istoria, trebuie îmbinată cu valori, cu principii, cu o încărcătură emoţională şi istorică aşa cum regăsim în acest loc. Tânăra generaţie este acea sclipire şi este speranţa acestei ţări. Trebuie să reflectăm şi asupra viitorului, şi asupra prezentului, şi asupra trecutului, consider că această îmbinare şi acest echilibru poate să fie unul foarte benefic. Tinerii pot să simtă româneşte, eu permanet port la mine tricolorul, permanent port la mine o cruce. Cred că aceste valori ar trebui să se regăsească în fiecare român”, a mai spus Ioana Bran.

Au avut loc ateliere de creație, demonstrații sportive, un flashmob în cadrul căruia cei prezenți s-au prins în mai multe hore, dar și Crosul Tineretului, la care au participat tineri cu vârste cuprinse între 13 și 35 de ani.