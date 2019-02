FOTO, VIDEO: Marilena Nicolau, din Alba Iulia, creează MĂRȚIȘOARE cu suflet din pastă FIMO

Micul vestitor al primăverii, mărțișorul, împodobit cu șnur alb și roșu, este de fiecare dată oferit cu drag doamnelor și domnișoarelor. Simbolizând trecerea iernii, cele două fire de lână semnifică puritatea și energia, dar și dragostea și protecția în fața lucrurilor rele.

Mărțișoarele handmade sunt din ce în ce mai populare pentru că se numără printre cele mai frumoase și mai originale modele. În plus, pentru multe persoane, ele reprezintă o sursă de venit la începutul primăverii.

Marilena Nicolau este din Alba Iulia și de cinci ani a început să confecționeze mărțișoare din pastă Fimo. Le frământă, le modelează, le dă o formă și apoi le coace.

Este un hobby. În fiecare an, Marilena încearcă modele noi:” Acum trei ani am făcut opincuțe. Am lucrat câte o oră la fiecare opincuță. Foarte migăloase au fost. Anul acesta am mers pe pisicuțe haioase, iuțele de anul trecut îmbunătățite, flori. Am încercat și motive tradiționale, sa placă tuturor,” spune Marilena.

După coacere, pasta se întăreşte şi nu mai poate fi modelată. Este rezistentă la apă, nu se decolorează şi nu lasă urme pe haine sau pe piele. După ce s-a întărit, obiectul poate fi pictat şi i se pot pune şi accesorii metalice.

“Mă apuc de lucru din noiembrie, iar din ianuarie lucrez de dimineața de la 8 pana la ora 1 -2 noaptea, cu mici pauze pentru treburile casei și atât. Mă prinde și nu pot să mă ridic și să le las, să fac altceva. E un hobby, îmi place, le fac cu drag și nu pot renunța.

Cel mai mult mă bucur când văd că îmi este apreciată munca din spatele mărțișoarelor. Sunt fericită pentru că munca hand-made este foarte puțin apreciată, dar este o plăcere să lucrez. Cred că o să fac și peste 10 ani același lucru”, mai spune doamne Nicolau.

Pe Marilena o puteți găsi în această perioadă în Alba Mall, de unde puteți achiziționa mărțișoare handmade create cu drag pentru persoanele iubite.

Fimo este o pasta pentru modelaj, cunoscuta si sub numele de clei polimeric.Seamana foarte mult cu plastilina copilariei noastre, doar ca este putin mai usor de modelat si nu este la fel de sfaramicioasa. Este disponibila in orice culoare si exista mai multe tipuri de pasta, cea clasica, una ceva mai moale si mai usor de modelat, una cu sclipici si cea lichida, cu care se pot face mai usor detaliile pe figurine.

Indiferent dacă este agățat în piept sau legat la mână, acesta este purtat pe data de 1 Martie pentru a te feri tot anul de boli și deochi, dar și pentru a-ți găsi sufletul pereche.

Cu timpul, mărțișorul a început să aibă semnificații diverse și să-i fie atașate fel și fel de obiecte mici care să vină în completarea sa, magazinele și târgurile fiind pline de modele care mai de care mai atractive.