FOTO VIDEO| Lugojeanul de 54 de ani care a venit la Alba Iulia pe bicicletă: „Din anul 2000, vin în fiecare an și vin din dragoste”

Hodi Ștefan, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Lugoj, a venit la Alba Iulia pe propria bicicletă pentru a fi mai aproape de capitala Marii Uniri.

„Bună ziua. Mă numesc Hodi Ștefan și sunt din Lugoj. La mulți ani, România, în primul rând, mă aflu la Alba Iulia și vin de la Lugoj.

Din anul 2000, vin în fiecare an, vin din dragoste și pentru a comemora Unirea și strămoșii noștri. Vin de plăcere, într-adevăr este greu pentru că este rece, anul acesta a fost un an mai dificil cu situația pandemiei, dar noroc că azi noapte a ieșit Alba Iulia din carantină și am putut intra.

Până să ajung stăteam puțin în dubii dacă ajung să vin la Cetarea Marii Uniri sau nu. Dar dacă ajungeam și până la intrarea în Alba Iulia și mă întorceau organele, mă întorceam înapoi dar eram cu visul împlinit că am încercat să vin și să fiu din nou la Alba Iulia”, a explicat Hodi Ștefan.