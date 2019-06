FOTO VIDEO/ ISU Alba: Mai multe persoane, case și mașini luate de viitură. Aproape 100 de pompieri din Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Mureș au venit în sprijinul salvatorilor din Alba

În zona de Sud a județului Alba s-a format o viitură din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitățile, Sebeșel, Câlnic, Pianu de Sus, Săliștea și Răchita.

Pentru adoptarea măsurilor de protecție de către populația din aceste zone, au fost transmise avertizări prin intermediul sistemului RoAlert.

Mai multe persoane au fost surprinse de viitură fiind salvate de către echipajele ISU și autoritățile locale. De asemenea, apa a inundat gospodăriile cetățenilor. Pompierii depun eforturi susținute pentru evacuarea apei din gospodării și deblocarea canalelor de scurgere a apei.

Întrucât intervenția pompierilor se realizează cu dificultate, IGSU a dispus suplimentarea efectivelor care acționează pentru salvarea persoanelor și înlăturarea urmărilor inundațiilor cu forțe de la inspectoratele din județele învecinate. Astfel, aproape 100 de pompieri din județele Brașov, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Mureș au fost trimiși în sprijinul salvatorilor din Alba.

La ora 20:30 situatia se prezinta astfel:

– nivelul apelor este in scadere in toate cele 4 localitati, iar echipajele de interventie actioneaza pentru salvarea persoanelor suprinse de viitura in locuinte/autoturisme;

– in loc. Pianu de Sus au fost salvate 11 persoane si nu mai sunt alte apeluri prin SNUAU 112 prin care se solicita sprijin.

– in loc. Sebesel au fost salvate cele 4 persoane suprinse de viitura in autoturism si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

– in loc. Rachita au fost salvate 3 persoane (2 gravide si 1 minor) si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

– in loc. Săliștea au fost salvate 3 persoane si si sunt in desfasurare actiuni de interventie pentru identificarea altor persoane aflate in nevoie;

De asemenea, sunt apeluri prin SNUAU 112 privind formarea unei viituri in loc. Câlnic.

La nivelul tuturor localitatilor afectate au inceput actiuni de interventie pentru evacuarea apei si aluviunilor din gospodarii.



FOTO: ISU Alba

Video ISU Alba