FOTO, VIDEO| Înălțarea Domnului, sărbătorită la Alba Iulia: Cum a decurs slujba religioasă a primei mari sărbători după încetarea stării de urgență

Înălțarea Domnului este sărbătorită anul acesta în data de 28 mai și este prima mare sărbătoare religioasă după încetarea stării de urgență în România.

Preoții au voie din nou să organizeze slujbe religioase în aer liber, însă enoriașii trebuie să poarte măști și să păstreze o distanță de doi metri unii față de alții.

La Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia oamenii au ascultat slujba din curte, păstrând distanțarea socială, iar majoritatea au purtat măști.

Reguli pentru organizarea slujbelor

Iata recomandarile Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) pentru organizarea activitatilor religioase in timpul starii de alerta:

I. Accesul credinciosilor in lacasurile de cult

1. Persoanele care au acces in biserica, pentru rugaciune individuala si spovedanie, vor respecta distanta de 2 m, asteptand pe un singur rand. Distanta de 2 m intre doua persoane urmeaza a fi respectata de la intrarea in biserica pana la parasirea ei.

2. Se recomanda varstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sanatate si persoanelor din grupele cu risc sporit sa ramana acasa in timpul savarsirii slujbelor publice. Aceste persoane sunt rugate sa mearga la biserica inainte sau dupa slujbele liturgice savarsite in aer liber, pentru a se ruga individual, spovedi si impartasi, in lacasul de cult, dupa un orar stabilit in prealabil de comun acord cu preotul paroh.

3. Persoanele avand COVID – 19, persoanele care prezinta simptome de infectie, persoanele aflate in carantina, precum si persoanele care au intrat in contact cu o persoana infectata nu pot intra in biserica si nici nu pot participa la vreo slujba, acestea fiind rugate staruitor sa ramana acasa, pentru a nu raspandi boala. Insa, pot urmari slujbele acasa prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea si impartasirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementarilor sanitare aplicabile.

4. De asemenea, nu se permite accesul in lacasul de cult a persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree).

5. Ordinea, disciplina, igiena si respectarea acestor masuri vor fi asigurate prin angajati sau voluntari desemnati ai bisericii respective.

6. La Liturghie si la celelalte slujbe liturgice din timpul saptamanii, din duminici si sarbatori, savarsite in aer liber, langa lacasul de cult, pot participa si credinciosii mireni.

7. La slujbele savarsite in afara lacasurilor de cult, distanta intre credinciosi va fi de 2 m in orice directie.

8. Folosirea mastilor de protectie este obligatorie pentru toti participantii la slujbe, cu exceptia slujitorilor bisericesti care rostesc rugaciuni, predica sau canta la strana.

9. Lacasurile de cult vor fi deschise zilnic credinciosilor pe intreaga perioada a saptamanii. Astfel, se va evita aglomeratia credinciosilor la slujbele de sambata si duminica.

10. Spovedania credinciosilor si citirea unor rugaciuni pentru acestia in biserica se vor programa din timp, spre a evita aglomerarile de persoane. Atat preotul, cat si credinciosul care se spovedeste vor utiliza masca de protectie si vor mentine distanta fizica sanitara de 2 m. Se recomanda, date fiind dimensiunile reduse ale majoritatii bisericilor si caracterul secret al Spovedaniei, ca in biserica sa ramana doar preotul si penitentul. Dezlegarea oferita de preot se pronunta de la distanta, fara atingerea penitentului.

11. Botezul si Cununia se vor savarsi in lacasul de cult cu un numar de maximum 16 participanti (slujitorii bisericesti, credinciosii, parintii acestora si nasii). Acestia vor respecta in biserica distanta de 2 m. Nu se va savarsi Taina Botezului pentru mai multi copii odata. Dupa fiecare Botez, cristelnita se va goli de apa si se va dezinfecta. La Cununie, paharul comun („paharul mantuirii”) se va oferi doar mirelui si miresei (conform randuielii Slujbei Sfintei Cununii).

12. Slujba de inmormantare va fi savarsita in biserica (numar de maximum 16 persoane) sau in aer liber, respectandu-se toate normele sanitare, distanta de 2 m si alte prevederi legale in vigoare.

13. Credinciosii ortodocsi romani care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmari Liturghia si celelalte slujbe liturgice oficiate in Catedrala Patriarhala la posturile TRINITAS TV si Radio TRINITAS ale Patriarhiei Romane sau prin posturile care preiau transmisia.

14. Cei bolnavi aflati la domiciliu sau in spitale pot primi impartasania pentru bolnavi cu respectarea stricta a regulilor sanitare, potrivit indrumarilor speciale pentru aceste cazuri.

II. Folosirea spatiului liturgic

15. La intrare si iesire sa nu fie necesara atingerea/prinderea manerului. Acolo unde este posibil, usa de intrare trebuie sa fie diferita de cea de iesire, pentru a se evita intersectarea credinciosilor.

16. La intervale de patru ore, potrivit dispozitiilor autoritatilor, lacasul de cult urmeaza a fi bine aerisit.

17. La intrarea in biserica, vor fi amplasate solutii de dezinfectare, iar fiecare credincios care intra in biserica isi va dezinfecta mainile.

18. In perioada de pandemie, se va evita atingerea sau sarutarea icoanelor si a moastelor, precum si a mainii slujitorilor Sfantului Altar, insa se vor putea face inchinaciuni insotite de semnul crucii, iar respectul pentru ierarh si preot se va arata printr-un gest de inclinare a capului.

19. Pana la normalizarea situatiei, nu se vor organiza agape in biserica sau in spatiile anexe ale acesteia.

20. La pangarul bisericii va sta o singura persoana care va purta masca de protectie si manusi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credinciosii din biserica. Ca masura de siguranta (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spatiu inchis), se recomanda montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizatura la partea inferioara.

21. Pentru accesul la lumanarar, se va evita aglomerarea de persoane, prin pastrarea distantei.

III. Desfasurarea slujbelor, reguli pentru savarsirea Sfintei Liturghii

22. Numarul slujitorilor din Altar trebuie sa fie relativ mic (de pilda, un ierarh, doi preoti, doi diaconi si doi paracliseri), pentru a se putea pastra o anumita distanta de 2 m intre ei.

23. Cantarea liturgica se realizeaza de catre maximum 3 cantareti la parohii si 6 cantareti la catedrale, care vor pastra intre ei distanta fizica sanitara.

24. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curati inainte si dupa terminarea slujbelor, iar stranele si pardoseala vor fi de asemenea curatite.

25. Pentru Biserica Ortodoxa Universala, nu exista obiecte sacre (sfintite) de unica folosinta, ci de folosinta perpetua (Potir, disc, steluta si lingurita), obiecte care se curata inainte de folosire si dupa folosirea acestora. In practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguritei comune, la impartasirea euharistica, nu a fost in trecut si nici in ultimele doua luni de pandemie sursa de contaminare pentru vreun credincios ortodox.

26. Prin urmare, Biserica Ortodoxa Romana nu poate accepta, nici in vreme de pandemie, utilizarea potirului si linguritei de unica folosinta pentru impartasirea comuna a credinciosilor in timpul Liturghiei. In acest sens, cu aprobarea majoritatii membrilor Sfantului Sinod, consultati in scris in data de 11 mai 2020, modalitatea de impartasire comuna a credinciosilor in timpul Liturghiei, in vreme de pandemie, va fi hotarata dupa data de 1 iunie 2020, in consens cu celelalte Biserici Ortodoxe.

IV. Accesul in cimitire

27. In cimitire, credinciosii trebuie sa respecte regulile de distanta de 2 m intre persoane, cu exceptia membrilor unei familii sau cei care traiesc impreuna in aceeasi locuinta.

28. Activitatea social-filantropica sau caritabila a parohiilor si manastirilor se va adapta la noile nevoi sociale si medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa in vederea aprovizionarii cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor masurilor de igiena si protectie stabilite de autoritati.