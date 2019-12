FOTO. VIDEO| Frizerie de „ultimă generație” la Alba Iulia. Un concept inedit pus în aplicare de un tânăr albaiulian cu ajutorul fondurilor europene: “Cu voință și ambiție, se poate și prin fonduri europene”

S-a deschis o frizerie de „ultimă generație” în Alba Iulia. Un concept inedit pus în aplicare de un tânăr albaiulian cu ajutorul fondurilor europene.

Deschiderea Padre’s Barber Shop a avut loc pe data de 11 decembrie, echipa întâmpinându-și clienții într-un spațiu special amenajat, cu ustensile și servicii dintre cele mai calitative.

Noua frizerie reprezintă o investiție prin fonduri europene, prin Programul Operațional Capital Uman FORSEDA (Formare și servicii pentru dezvoltarea antreprenoriatului).

“Se poate și prin fonduri europene, iar prin programul Start Up Plus am reușit să ne îndeplinim visul. Proiectul a fost finanțat, parte capital propriu, parte fonduri europene”, a declarat pentru ziarulunirea.ro hairstylistul Alin Borza.

Tânărul antreprenor și-a propus, ca prin acest proiect, să creeze ceva inedit în Alba Iulia, iar împreună cu echipa barber shop-ului Padre’s a reușit să pună în aplicare, la standarde moderne, un proiect de suflet, o frizerie actuală, conformă cu cerințele pieței.

„Am încercat să facem ceva deosebit, avem multe decorații hand-made, în ceea ce privește aspectul barber shop-ului. Ustensilele și produsele pe care le folosim sunt dintre cele mai calitative, pentru că vrem să oferim clientului o experiență cu totul specială, personalizată. Mobilierul, parte a farmecului frizeriei, este în totalitate un produs hand-made, iar artistul cu care am colaborat a reușit să confere spațiului o autenticitate aparte, la un standard modern și mult cerut pe piață”, a completat tânărul antreprenor, Alin Borza.

Prețurile de pornire ale unui tuns încep de la 45 de lei și variază în funcție de preferințele clienților, iar surprizele nu lipsesc din ofertă, astfel că la acestea se adaugă și un ceai, o cafea sau un suc pentru cei mici, totul din partea casei.

Locația, proaspăt deschisă, a Barber Shop-ului Padre’s, este pe strada Bulevardul Transilvaniei , nr. 9, bl. 20.