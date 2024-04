FOTO-VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, vicecampioană națională la polo feminin Under 17! Amalia Novăcean – golgheterul competiției

CSM Unirea Alba Iulia a devenit vicecampioană națională la polo feminin Under 17, iar Amalia Novăcean a devenit golgheterul competiției.

Ultimul turneu al campionatului s-a desfășurat în Bazinul „Rapid” din Capitală. În duelul pentru titlu CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă cu 22-12 de Crișul Oradea. Asta după un start de meci foarte bun al uniristelor, care au condus în prima parte a disputei (4-0, 6-2).

„Sunt supărat și dezamăgit că nu am fost lăsați să luăm titlul național! În partida decisivă pentru titlu, arbitrajul și-a spus cuvântul! Asta este, din păcate, o să și depunem o hârtie în acest sens la Federație„, a spus Radu Urcan, directorul CS Municipal Unirea Alba Iulia.



În același turneu CSM Unirea Alba Iulia a învins CSM Târgu Mureș cu 14-6 și Dinamo București cu 9-6, încheind la egalitate, 11-11, partida cu CSS Nr.1 București.

Lotul CSM Unirea Alba Iulia: Victoria Borodache, Dorofea Vîrtosu, Amalia Novăcean, Alessia Dăian, Derina Tiron, Nadine Tiron, Andreea Loghin, Alina Fiodorov, Maya Șoaită, Flavia Șoaită, Larisa Jorja, Iulia Roman, Luiza Dumitreasă. Antrenori Viorel Rus și Ovidiu Pocol.

Aceeași generație a luat medaliile de argint la Under 15, în ediția trecută, când Amalia Novăcean a fost MVP-ul întrecerii și golgheter. În 2022, clubul din Cetatea Marii Uniri a fost vicecampion național la Under 15 și Under 17 feminin.

În acest sezon, CSM Unirea Alba Iulia a cucerit medaliile de bronz la Cupa României, senioare și va urca pe treapta a 3-a a podiumului a campionatului național.

foto-video: CSM Unirea Alba Iulia

