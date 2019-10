FOTO/ VIDEO: Catastrofa feroviară de la Bucerdea Grânoasă: 22 de morți, 72 de răniți. Ceferiștii vinovați au fost judecați în gara Teiuș

Catastrofa feroviară de la Bucerdea Grânoasă: 22 de morți, 72 de răniți. Ceferiștii vinovați au fost judecați în gara Teiuș

În 7 octombrie, se împlinesc 51 de ani de la catastrofa feroviară înregistrată în zona actualei comune Bucerdea Grânoasă, în care și-au pierdut viața 22 de oameni, alți 72 au fost răniți grav iar pagubele au fost estimate la 11 milioane de lei.

La o jumătate de secol de la tragedie, administrația locală din Bucerdea Grânoasă va amplasa o cruce nouă în locul tragediei, iar un reprezentant al Regionalei CFR Brașov va lansa o carte ce cuprinde filmul tragicului accident, cauzele și urmările. Accidentul feroviar de la Bucerdea a avut loc pe 7 octombrie 1968, la ora 6.00 dimineața, în halta Bucerdea Grânoasă, aflată până atunci pe calea ferată Teiuș–Brașov, între stațiile Cistei și Crăciunel.

A fost al doilea accident feroviar ca număr de victime după catastrofa feroviară de la Ciurea – Iași, din 1917. Din cauza unor lucrări de reabilitare, pe acel tronson se circula pe un singur fir. În dimineața zilei fatidice, trenul personal 3340, care venea de la Teiuș către Blaj, poreclit de localnici ”Școlărița” pentru că ducea foarte mulți copii la școală, se afla în halta Bucerdea pe o linie secundară, pentru a permite trecerea din sens opus a acceleratului 303 București – Satu Mare, pe linia directă.

Impiegatul Teodor Petrișor, aflat în stare de ebrietate, a dat undă verde trenului personal pe linia principală uitând că, după noul grafic, încrucişarea cu acceleratul a fost stabilită chiar în halta Bucerdea și nu mai era, ca de obicei, puțin mai departe, în stația Crăciunel. De asemenea, a uitat să transmită noul grafic şi macagiilor din subordine.

În mod normal, încrucişarea celor două garnituri ce veneau din sens opus se făcea în staţia Crăciunel, unde trenul personal era tras pe o linie secundară și aștepta trecerea acceleratului. La kilometrul 368+872, aproape de Crăciunel, în halta Bucerdea, a avut loc dezastrul prin ciocnirea în linie curentă a celor două trenuri.

Nenorocirea a fost cu atât mai mare pentru că în acea nefastă dimineaţă de luni era o ceaţă deasă pe Târnave, iar trenul “Şcolăriţa” era înţesat de elevi şi navetişti care mergeau la Blaj. Locomotiva 324.724, din depoul Teiuş, a trenului personal, a străpuns practic dieselul 060-DA-328, din depoul Braşov, al trenului accelerat, până aproape de jumătate. Pe lângă impiegat, a fost găsit vinovat și acarul Alexandru Cristea.

La procesul penal, desfășurat în sala de așteptare a Gării Teiuș, au asistat o mie de ceferiști, convocați de organele de conducere ale Partidului Comunist de atunci. Impiegatul Petrișor a fost condamnat la moarte, iar acarul Cristea la 25 de ani de detenție. Ulterior, pedeapsa impiegatului a fost comutată la închisoare pe viață, fiind eliberat după 18 ani.

”Până acum, la locul tragediei a fost amplasată o cruce de piatră pe care scria 1968, 7 octombrie. Eu aveam 7 ani pe acea vreme. Am auzit destul de multe de la tatăl meu, care a fost chiar CFR-ist. Știu că noi, copiii, am ieșit atunci de la școală, pe deasupra satului, să vedem ce se întâmplă. Veneau elicoptere, tot felul de mașini, la accident. Primăria Bucerdea Grânoasă organizează în data de 7 octombrie, la ora 12.00, la locul accidentului, o slujbă de pomenire. Am comandat o cruce nouă, am făcut un postament nou.

Au murit mulți copii navetiști atunci: din Mihalț, Obreja, Cistei, și oameni care mergeau la muncă. Până acum, an de an, fiecare își făcea la biserică la ei în sat pomenirea. Acum, că sunt 50 de ani, îi anunțăm telefonic și îi invităm, pe toți, să pomenim pe cei morți, împreună. Era acolo Halta Bucerdea. Acum nu mai e nimic. În momentul în care s-a făcut dublarea căii ferate, după anii 70, s-a desființat. Tot cu acest prilej va fi lansată și o carte, despre acest tragic eveniment, cu interviuri, cu anchete, scrisă de domnul Dănescu de la Regionala CFR Brașov. Dumnealui a făcut cercetare pe subiect de câțiva ani. O parte din cărți au fost subvenționate de Primăria Bucerdea, o parte le suportă Primăria Mihalț. Va veni duminică, 7 octombrie, să-și prezinte cartea și la noi, la Bucerdea, și la Mihalț”, a declarat pentru Ziarul Unirea primarul comunei Bucerdea Grânoasă, Ioan Aldea.