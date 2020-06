FOTO/VIDEO| Biserica lui Ierotei, cea mai veche biserică creştină bizantină din Transilvania, descoperită la Alba Iulia, a fost clasată monument istoric: Ordinul a apărut în Monitorul Oficial

Biserica lui Ierotei, cea mai veche biserică creştină bizantină din Transilvania, descoperită la Alba Iulia, a fost clasată monument istoric: Ordinul a apărut în Monitorul Oficial

După aproape doi ani de când Fundația ”Alba Iulia – 1918 – pentru unitatea și integritatea României” a întocmit primul memoriu în vederea valorificării vestigiilor arheologice descoperite în anul 2011, în fața Catedralei ”Sf. Mihail” din Alba Iulia, și cunoscute ca aparținând, potrivit specialiștilor, Bisericii Episcopale a lui Ierotei (memoriul a fost înaintat în august 2018), iată că primul pas a fost făcut în demersul nostru, deschizând porțile pentru ca această primă biserică episcopală creștină, construită la nord de Dunăre în secolul al X-lea, să fie cunoscută și repusă în panoplia monumentelor arheologice ale municipiului Alba Iulia.

În 26 mai 2020, a apărut în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Culturii privind clasarea ca monument istoric a Bisericii lui Ierotei! Mulțumim Direcției de Cultură Alba și celorlalte instituții care s-au implicat în întocmirea documentațiilor necesare procedurii de clasare.

Importanța deosebit de mare a acestei descoperiri de la Alba Iulia constă în confirmarea existenței creștinismului organizat înainte de anul 1000, precum și existența și continuitatea neamului românesc pe meleagurile Albei. Înainte de întemeierea acestei episcopii, slujbele religioase se desfășurau într-un lăcaș de cult – Rotonda Baptisteriu – transformat dintr-un templu roman, la care s-a adăugat o absidă, fiind folosit din cele mai vechi timpuri.

Existența unui centru creștin puternic la Alba Iulia, la mijlocul secolului X era binecunoscut în această parte a Europei, fapt ce l-a determinat pe împăratul Bizanțului Constantin Porfirogenetul să-l invite la Constantinopol pe Iuliu cel Bătrân împreună cu călugărul Ierotei. Delegația de la Alba Iulia a fost primită cu mult fast la Constantinopol, cu regulile protocolare ale timpului, privind primirea înaltelor personalități. Împăratul Constantin Porfirogenetul i-a acordat titlul de onoare de ”Patricius” lui Iuliu Întemeietorul, iar călugărul Ierotei a fost hirotonit ca primul episcop al acestor meleaguri românești.

În unele cărți vechi de istorie a religiei din țara noastră, acest moment istoric a fost prezentat astfel: „În veacul al X-lea era aici (la Alba Iulia) Biserica Răsăriteană organizată, căci altfel n-ar fi fost de lipsă ca principele Iuliu să-l ducă pe monahul Ierotei spre a fi hirotonit întru episcop al acestor părți de însuși Patriarhul Constantinopolului – Theophilact.”

Deși demersul nostru a fost privit, inițial, cu neîncredere de către mulți, în urma campaniei media în care s-a angrenat și dr. Andrei Dârlău, de la publicația ”Adevărul”, în care personalități din mediul parlamentar, guvernamental, Academia Română, Prefectura și Consiliul Județean Alba, Primăria Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și-au exprimat opiniile pozitive referitoare la beneficiile valorificării descoperirilor arheologice, iată că am ajuns la un prim pas realizat.

Reamintim că am întocmit și un memoriu către Papa Francisc la care nu am primit un răspuns direct, însă înțelegem că noua conducere a Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia nu are obiecții și urmează să se efectueze un schimb de terenuri între ea și Primăria Alba Iulia.

Din discuțiile purtate cu responsabili ai Primăriei Alba Iulia, a rezultat că proiectul reabilitării Bisericii Episcopale a lui Ierotei este unul prioritar pentru edilii municipiului, așteptându-se această undă verde a publicării ordinului în Monitorul Oficial.

Important este, de acum, ca proiectul să respecte adevărul istoric iar specialiștii să se implice în valorificarea relicvelor basilicii construită înainte de Marea Schismă din 1054, pe vremea când biserica creștină nu era divizată. Poate că această pandemie prin care trecem acum ne va conștientiza în sensul că dacă vrem să avem o Europă unită, o planetă unită, trebuie să acționăm împreună, fără orgolii.

Fundația noastră se va implica, în continuare, pentru ca demersul nostru să aibă sorți de izbândă până la capăt, astfel încât contemporanii și urmașii noștri să cunoască și să fie recunoscători pentru ceea ce înaintașii au realizat – Prima Biserică Episcopală Creștină din această parte a Europei.

Col (r) Gabriel Grigoraș