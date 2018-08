FOTO, VIDEO. Au început demersurile de extragere a picturii bisericii din Apuseni care va fi strămutată la Sibiu, fiind în pericol să fie ”înghițită” de iazul de la Valea Șesii

Raluca Prelipceanu, publicist si iconar, a început demersurile de extragere a picturii bisericii din satul Vința, Munții Apuseni, care ar putea fi ”înghițită” de iazul de la Valea Șesii, având în vedere că lacul a ajuns foarte aproape de pereții bisericii. În urmă cu câteva luni a avut loc ultima slujbă ținută aici. Autoritățile nu pot proteja lăcașul de cult deoarece nu este monument istoric și ar putea să aibă aceeași soartă ca biserica din satul Geamăna, care a fost ”înecată” de iazul sus amintit. În final, biserica din Vința va fi strămutată la Sibiu, prin demontarea ei, în această toamnă.



Raluca Prelipceanu a vorbit, la radio Unirea FM, despre strămutarea bisericii de la Vința la muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, dar și de salvare a picturii interioare.

”La Vința, pictura este păstrată în condiții remarcabile și se păstrează în toate încăperile din biserică, și în pronaos, încăperea de la intrare dedicată femeilor, în naos unde stăteau bărbații și în altar. Lucrul acesta m-a făcut să iau atitudine. M-am gândit că este păcat să lăsăm să se piardă un astfel de patrimoniu”, a spus Raluca Prelipceanu.

Lucrările vor fi terminate în această vară, pentru că la iarnă se presupune că apa va intra în interior. A început pregătirea pentru extragerea picturii de pe zid.

”Sperăm să avem primele extrageri de pictură la sfârșitul acestei săptămâni, din pronaos, să extragem primele fresce. Ele vor fi transportate la Sibiu, sigur, va fi necesară o restaurare a picturii, iar apoi reconstrucția și repunerea picturii în interiorul bisericii. Deja s-a identificat un loc, un amplasament în care să poată fi ridicată această biserică”, a spus Raluca Prelipceanu.

Aceste demersuri se fac pentru ca amintirea bisericii să nu fie uitată.

Pictura de la Vința este una de nivel european, care ar putea fi apreciată și în afara granițelor, având în vedere influența barocă pe care o are. Biserica este veche de peste 200 de ani. Va fi extrasă pictura de pe zid, iar apoi cea de pe lemn, în final urmând să fie demontată biserica.

Mai multe detalii, în cadrul emisiunii Unirea FM:

Vineri, 13 aprilie 2018, s-a oficiat ultima liturghie în biserica ortodoxă de la Vinţa.

Motivul este foarte simplu. Apa acidă de la capătul barajului de decantare a sterilului a ajuns la peretele exterior al lăcaşului de cult şi, în câteva zile, va ajunge în interiorul bisericii. Localnicii care se luptă de mai mulţi ani pentru salvarea acesteia s-au resemnat şi aşteaptă ca biserica în care s-au rugat mai multe generaţii să fie distrusă de apele otrăvite ale iazului.

Biserica „Sfântul Mihail“ din satul Vinţa a fost construită in piatră pe locul unei foste biserici din lemn şi nu are o dată clară privind edificarea. În documente s-a descoperit doar faptul că a fost renovată în 1819, ceea ce denotă faptul că avea atunci câteva zeci de ani. Pe clopotul din turlă este trecut anul 1775. Satul Vinţa este atestat începând cu anul 1825, la fel ca Geamăna. Prin urmare, biserica în actuala formă are o vechime de cel puţin 200 de ani. În interiorul bisericii se păstrează încă pictura realizată în 1821, în condiţii remarcabile.

Chiar dacă este atât de veche, biserica de la Vinţa nu este monument istoric. Dacă ar fi fost trecută pe lista monumentelor istorice, foarte probabil că salavarea acesteia ar fi fost posibilă. Pe lângă biserică, apa din ”coada” lacului ameninţă şi o gospodărie din apropiere, care ar trebui să fie părăsită de către proprietari. Situaţia se repetă de mai bine de 20 de ani, de când capacitatea iazului de decantare de la Valea Șesii a crescut astfel încât a ajuns la locuinţele de pe dealurile din jur. Cătunul Vinţa mai are circa 40 de locuitori.