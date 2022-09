FOTO, VIDEO| Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean face senzație la concursuri internaționale în Franța și Italia: Ce planuri de viitor are tânăra

Primul punct pentru uniriști

CSM Unirea Alba Iulia, aflată la a doua deplasare consecutivă la Cluj-Napoca în startul ediției 2022-2023 a întrecerii din Seria 9 din Liga 3, a spart gheața, obținând primul punct.

Partida cu Viitorul Cluj, de pe terenul sintetic de la Baza Sportivă ”Dan Anca”, s-a încheiat nedecis, 0-0.

Uniriștii puteau chiar obține victoria, având destule șanse de a puncta, normal, mai întâi pe tabelă și apoi în clasament… Epure (19 – reluare cu capul după un corner; 44 – minge trimisă cu capul din 6 metri și respinsă în 2 timpi de portar), Bârdea (38 – șut din poziție centrală) au fost șansele de gol ale vizitatorilor din prima repriză. În mitanul secund Temdieu (68) a șutat de puțin pe lângă, iar Cîrloanță a reluat cu capul milimetric pe lângă buturile adverse (77).

Cea mai importantă oportunitate a gazdelor s-a consemnat în minutul 75, când portarul Iovicin a intervenit salutar, cu piciorul, în fața lui Fărăgău.

Gazdele au evoluat în inferioritate numerică din minutul 77, când Robert Bartoș a fost eliminat pentru un fault din spate.

Pentru ”alb-negrii” albaiulieni urmează primul meci de campionat de pe teren propriu din nou sezon, cu Unirea Ungheni, sâmbătă 10 septembrie, de la ora 17.00, pe stadionul ”Cetate”.

Viitorul Cluj: D. Moldovan – R. Bartoș, Borma, N. Moldovan, Cr. Istrate, Vereș, Fărăgău (cpt.), Al. Roșca, Miliandru, Al. Pop, E. Bartoș; rezerve: Calo, Dreve, Feier, Apărascăi, I. Greu, Sucală, Selegean, Șerbănescu. Antrenor principal Marius Popescu

CSM Unirea Alba Iulia: Iovicin – Harangozo, R. Ivan, E. Codrea, Banienschi, Bârdea (cpt.), C. Cristea, Temdieu, Indrei, Circov, Epure; rezerve: Cîrlioanță, Benkirat, Bakcsi. N. Itu, Oneț, Lupea, An. Moldovan, C. Dănilă, Sebaș. Antrenor principal Marcel Rusu

Lucian DĂRĂMUȘ