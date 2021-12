FOTO VIDEO| Aiudeanul Cătălin Milea, două premii la un concurs național de muzică, organizat la Constanța. La ce secțiuni a fost anunțat câștigător

Brad de Crăciun demn de Cartea Recordurilor! Probabil cel mai vechi ”pom de Crăciun” împodobit din România se află în județul Alba. Are 15 ani!

*Doi frați din Aiud au în casa lor un brad de Crăciun vechi de 15 ani *Aceștia speră ca bradul lor să reziste încă 10 ani

Fără doar și poate în municipiul Aiud se găsește cel mai longeviv brad de Crăciun, tăiat, coborât din munte și apoi urcat la etajul trei al unui bloc. Bradul respectiv a rezistat intact în același loc 15 ani, fapt care-l face demn de a fi înscris în Cartea Recordurilor, sau cel puțin într-o eventuală carte a recordurilor românești.

Bradul este proprietatea a doi frați, Mihaela și Andrei Bako, care l-au primit de la tatăl lor, la fel ca și apartamentul în care locuiesc, pentru a-l împodobi și pregăti de sfintele sărbători prilejuite de Naștere Domnului. Din discuțiile avute cu Andrei, bradul de Crăciun a fost cumpărat în 2006, din piață, pentru a-i împodobi casa de Crăciun.

„L-am pus în colţul lui, în sufragerie, l-am decorat cu globuri și beteală. Pentru noi sărbătoarea Crăciunului este cea mai sfântă sărbătoare creștină. Până în anul 2006, în fiecare an, ne-am dorit să avem un brad al nostru și l-am avut. Încă din copilărie ne-am învățat așa. La fel ca și ceilalţi cetățeni ai municipiului, bradul a fost cumpărat din piața municipală, de la un cetățean din Munții Apuseni, parcă din Vadul Moților. Nu ne-am dorit în mod special să-l păstrăm, am vrut să avem în casă, măcar până în primăvară, ceva să ne amintească de Crăciun și obiceiurile de iarnă prilejuite de această sărbătoare.

Mai mult de atât, pe vremea aceea arăta prea frumos să-l aruncăm. E drept că nici acum nu arată rău, din contră, parcă culoarea aceasta ruginie îl face mai frumos, mai interesant. După o vreme ne-am obișnuit cu el, acolo, în colțul sufrageriei, și am zis că nu are rost să-l aruncăm. Nu era păcat de frumusețea lui? Așa, a trecut un an. A venit următorul Crăciun și am continuat să trăim cu Crăciunul la noi în casă de 15 ani, deoarece prezența lui ne face să considerăm că la noi în casă este, în permanență, sărbătoare, este Crăciun”, spune Andrei Bako.

Astfel, cei doi frați, Mihaela și Andrei Bako, au hotărât să-l mai găzduiască încă un an și încă un an. Aşa a trecut al doilea an, al treilea, al patrulea an și văzând că bradului lor nu-i cad acele, l-au ținut, au avut grijă de el, și uite așa, în acest an se împlinesc 15 ani de convieţuire. Culoare lui verde a dispărut demult. Nimic nu mai aduce aminte de ceea ce a fost odată. Acum are o interesantă culoare maro-roșcat, chiar cu unele tente de auriu.

Andrei Bako ne-a spus că știe că undeva în lume ar exista un brad cu o vârstă venerabilă: „Știu cu siguranță că există în «Cartea Recordurilor» un brad asemenea celui pe care-l avem noi. Nu ne-a interesat și nici nu o să ne intereseze să concurăm! Singurul lucru pe care-l vrem este să demonstrăm că, dacă vrei, poţi să faci și un bine naturii. Vedeți? Noi am salvat 14 brazi prin faptul că l-am ținut pe acesta. Și eu și sora mea, Mihaela, suntem foarte curioși dacă pomul nostru de Crăciun va rezista încă vreo 10 sau 15 ani”.

Pomul lor de Crăciun nu este singura „năzbâtie” a celor doi. Pe lângă bradul lor ornat în mod tradițional, cei doi au unele calităţi și daruri demne de invidiat. Majoritatea aiudenilor știu că cei doi sunt și artiști plastici dotați cu un talent nativ. Pe lângă faptul că sunt îndrăgostiți de frumos, aceștia îl și cultivă. Ambii sunt graficieni de excepție. Dat fiind talentul cu care este înzestrată Mihaela, a avut nenumărate expoziții personale sau colective. Încununarea efortului și talentului său i-a prilejuit organizarea unei expoziții în una dintre cele mai importante galerii de artă, Galeria „Miro” din Salonic – Grecia. La rândul său, Andrei este semnatarul mai multor expoziții de grafică și este graficianul care a ilustrat o mulțime de cărți de poezie și proză semnate de autori aiudeni și nu numai. Mai mult de atât, deseori apartamentul lor situat la etajul trei al unui bloc din cartierul „Micro III” a fost gazda multor expoziții naționale și internaționale de artă.

Un aspect interesant este că de ani buni, în apartamentul lor, în preajma Crăciunului, împreună cu Cristina, prietena lui, Andrei organizează expoziții și târguri handmake dedicate sărbătorilor de iarnă, expoziții unde zeci și sute de decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă stau la dispoziţia vizitatorilor.

„Este adevărat că găzduim și organizăm expoziții de tot felul, numai că în ultimii doi ani pandemia nu ne-a mai lăsat. Sperăm să se termine odată, și de ce nu, poate la anul vom mai organiza”, ne-a mai declarat Andrei, care a adăugat: „Problema este că pandemia aceasta durează cam mult. Ne-am săturat și noi, la fel ca țara întreagă. Ne este dor de libertatea noastră! Doresc cu tot dinadinsul să revenim din punct de vedere social, economic și cultural la ce a fost odinioară”.