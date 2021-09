FOTO VIDEO| Acțiune IPJ Alba, pentru creșterea siguranței în trafic. Timp de o săptămână, polițiștii vor face verificări, fiecare zi având un domeniu dedicat

Subprefectul USR de Alba, Claudiu Nemeș, DEMIS de Florin Cîțu

Subprefectul USR de Alba, Claudiu Nemeș, a fost demis în cursul zilei de astăzi, 9 septembrie, de către Florin Cîțu, în urma ședinței de guvern.



În această ședință, Florin Cîțu a demis 14 prefecți și 28 de subprefecți susținuți de USR-PLUS.

În urmă cu două zile, subprefectul USR de Alba, Claudiu Nemeș a anunțat că nu va demisiona din funcție, după ce miniștrii USR-Plus și-au depus mandatele în cursul dimineții de marți. Acesta a spus că va continua munca începută la prefectură, iar dacă va fi demis va continua să facă auzită vocea cetățenilor din județ.

„La momentul când am fost numit subprefect am trecut prin niște filtre, iar nu filtrele pe criterii politice au fost cele care au contat ci cele bazate pe competență și în acest moment nu poate nimeni să-mi șteargă această competență pentru care am fost numit aici.

În aceste două luni în care mi-am exercitat funcția de subprefect eu consider că mi-am îndeplinit cu succes toate atribuțiile pe care le-am avut.

În concluzie, eu voi continua ceea ce am început în prefectură, iar în cazul în care aș fi demis, voi fi alături de cetățenii din județul Alba și voi continua să le fac vocea auzită, de asta am intrat în politică”, a declarat supbrefectul Claudiu Nemeș, pentru ziarulunirea.ro

La nivel național, liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că membrii de partid care ocupă funcţii în eşalonul doi al Guvernului nu îşi vor da demisia.