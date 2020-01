FOTO/ VIDEO: ACCIDENT GRAV pe șoseaua Timișoara-Buziaș. Șoferul unui autoturism din Alba, în stare critică, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac

Un barbat a ramas captiv in masina pe care o conducea, dupa ce a intrat pe contrasens, a pierdut controlul volanului si a izbit un copac de pe marginea drumului, iar apoi s-a dat peste cap de mai multe ori.

”Un barbat de 51 de ani a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Buzias spre Timisoara, iar la intrare in localitatea Cheveresu Mare a intrat in coliziune cu un copac ornamental de pe partea stanga a sensului de mers, rasturnandu-se in afara partii carosabile. Soferul a fost ranit si transportat la spital”, transmit reprezentantii Inspectoratului de Politie Timis.

La locul evenimentului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD tip C si 8 pompieri.

În urma accidentului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat. Victima a fost extrasă de către echipajul de descarcerare și predată echipajului SMURD, din păcate inconștientă, pentru a fi transportată la spital.

sursa: renasterea.ro, opiniatimisoarei.ro