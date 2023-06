FOTO: Veteranul de război Ioan Cerghedean a împlinit vârsta de 101 ani! Acesta a fost sărbătorit cum se cuvine 

Arhicunoscutul cor “Theotokos” din Alba Iulia va concerta pe arenele Campionatului European 2023 Under 21 de la Cluj-Napoca, competiție de anvergură care va debuta la mijlocul săptămânii viitoare, urmând să fie găzduită de România și Georgia.

100 de copii din municipiul Alba Iulia, coordonați de părintele Nicolae-Călin Bulac, vor încânta în 3 rânduri, cu un repertoriu aparte, apropiat de fenomenul “sportului rege”, spectatorii prezenți la partidele din cadrul Campionatului European, programate pe două stadioane, la Cluj-Napoca, grupa D, din care fac parte forțele Franța și Italia, alături de Norvegia și Elveția.

“Teotokos” va avea 3 reprezentații, în 22 iunie, 28 iunie și 2 iulie, pe „Cluj Arena” și “Dr. Constantin Rădulescu”, în pauzele jocurilor respective, zilele acestea urmând să fie stabilite toate detaliile programului. Repertoriul ales de preotul Nicolae-Călin Bulac, dirijorul și fondatorul corului care a împlinit în acest an 35 de ani de activitate, în colaborare cu organizatorii, cuprinde celebrele melodii „Waka Waka” (This Time for Africa) – Shakira (imnul Campionatului Mondial din 2010), “We Are the Champions” – Queen, imnul “Cantus Mundi”, compus de Ion Marin și “Hai Țurai”. Astfel, Alba va avea reprezentanți de seamă la cel mai important eveniment fotbalistic din acest an de pe “Bătrânul continent” la nivel de echipe reprezentative, “Teotokos” devenind astfel un ambasador al culturii și sportului.

*Shakira, Queen, “Cantus Mundi” și “Hai Țurai”

“Reprezentăm cel mai vechi cor religios din țară, dar este pentru prima dată când vom concerta pe stadion, va fi ceva inedit. Este un moment aparte și pentru noi, o onoare și o bucurie în același timp. Vom aborda un repertoriu special, adecvat unor partide de fotbal și sperăm să contribuim la un spectacol, din toate punctele de vedere. Copiii vor avea un echipament primit de la UEFA, cu tricouri galbene și jachete roșii. Am fi fericiți dacă am concerta la un meci în care e implicată echipa României”, a spus preotul Nicolae-Călin Bulac.

Joi, 22 iunie în prima etapă sunt Norvegia – Elveția (Dr. Constantin Rădulescu), ora 19.00 și Franța – Italia (Cluj Arena) – ora 21.45. Etapa a 3-a, miecruri, 28 iunie, prevede întâlnirile Elveția – Franța (Dr. Constantin Rădulescu) și Italia – Norvegia (Cluj Arena), ambele la ora 21.45, iar duminică, 2 iulie, la ora 22.00, este un sfert de finală cu locul 2 din grupa B (care se joacă la București, cy România, Spania, Ucraina și Croația) versts prima poziție din Grupa D (care se dispută la Cluj)

De-a lungul timpului, Corul „Theotokos”, pus sub ocrotirea Maicii Domnului, a fost răsplătit cu numeroase premii în ţară şi peste hotare. Corul a avut numeroase turnee, dintre care peste 25 în afara graniţelor ţării, prilej cu care „copiii au purtat mesajul sfânt al credinţei strămoşeşti şi al înţelegerii între oameni. Copiii din Corul «Theotokos» au cântat în 36 de ţări din Europa, Asia, de două ori fiind prezenţi în ­Japonia. A fost primul cor de copiii din România care a fost în turneu în Australia, ajungând de patru ori şi pe continentul nord-american, iar de trei ori la Cercul Polar”, a precizat pr. ­Nicolae-Călin Bulac pentru ziarul “Lumina”.

Corul participă constant, începând din anul 2016, la evenimentele realizate sub egida programului naţional „Cantus Mundi”, derulat de Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, având şi calitatea de membru al Asociaţiei Naţionale Corale din România. Corul a fost în mod constant prezent la emisiuni de radio şi TV, una dintre acestea fiind o emisiune transmisă prin reţeaua Eurovision.