FOTO: Unirea Ungheni – Metalurgistul Cugir 1-1, Istrate a egalat la gafa lui Opric, în derby-ul etapei

Pe CS Ocna Mureș o așteaptă sâmbătă, 2 octombrie, de la ora 15.00, pe “Soda”, cel mai greu test stagional, cu CS Hunedoara, liderul Seriei a 9-a, cu maximum de puncte.

Gruparea de lângă furnale defilează în această stagiune, cu 5 victorii din tot atâtea meciuri (în ultima deplasare, 5-0 pe “Cetate”, cu Unirea Alba Iulia), plus acea partidă de poveste din “16”-imile Cupei României cu FCSB, îndreptându-se hotărât spre Liga a 2-a, fiind marea favorită a confruntării.

Echipa pregătită de fostul unirist Florin Maixim, ce-l are sub comandă pe zlătneanul Bradu, se bate cu propriile recorduri: are cel mai bun atac din întreg eșalonul terț, cu 20 de goluri marcate (medie de 4 reușite pe meci, vorbindu-se iar de “norma” hunedoreană), un golaveraj zdrobitor (20-4), fiind prima în topul formațiilor din Liga a 3-a (15 puncte au strâns și Farul Constanța 2 și CSM Reșița, dar cu golaveraje mai modeste). Așadar, se anunță un examen de foc pentru ocnamureșeni (locul 7, 4 puncte), ce traversează o perioadă modestă (un punct în 4 confruntări) și au trăit dezamăgirea de la Cluj, cu Viitorul, unde au pierdut în prelungiri, 1-2, deși au deschis scorul și au condus la pauză.

Este o diferență uriașă față de precedentul duel, meci cu care s-a deschis anul 2021. La Ocna Mureș, amfitrionii s-au impus cu 2-1, dublă Cioară, în 13 martie, acum mai bine de șase luni, într-un derby al contracandidatelor la evitarea retrogradării. Mai mult, înaintea acestui joc dificil, Paul Ciucă are și probleme de efectiv: Tegbo (ruptură musculară), Ceaca (răcit), Cioplântă (gripă), sperându-se totuși în revenirea ultimilor doi, chiar dacă au lipsit de la antrenamente până ieri.

“Întâlnim liderul seriei, cu 5 victorii din 5 întâlniri, practic o echipa de Liga a 2-a, care de curând, în Cupă, a terminat 3-3 după 90 de minute cu vicecampioana Romaniei. În rest marchează câte 4, 5, chiar 6 goluri pe meci în Liga a 3-a. Ce pot spune eu ca antrenor al unei echipe care face doar 3 antrenamente pe săptămână și acelea dupa 8 ore de muncă ale fotbaliștilor… Să mai spun de bugete, salarii, condiții de refacere, cazare, masă, vitaminizare etc., nu are sens. Eu pregătesc echipa cât pot de bine și ne vom bate, asta garantez, ne vom bate”, a transmis antrenorul Paul Ciucă.