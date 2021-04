FOTO: Unirea Alba Iulia – CS Hunedoara 0-1 (0-0)| Uniriştii, înfrângere în ultimul meci al campionatului

Unirea Alba Iulia a suferit o înfrângere pe teren propriu, la Zlatna, vineri după amiază, în ultima etapă a ligii a 3-a de fotbal. „Alb-negrii” au fost învinşi cu 1-0 (0-0) de CS Hunedoara.



Unicul gol al partidei a fost marcat de Flavius Iacob, în minutul 88: şut sub transversală după centrarea din dreapta a lui Bloj. Trupa din Cetatea Marii Uniri a vizat, la un moment dat, ultima treaptă a podiumului, apoi a ramas să-și propună poziția a 4-a și s-a trezit… pe locul al 7-lea!!

Asta întrucât unirștii au marcat într-un singur meci, la Turda (3-3), din ultimele 4 disputate. Până la acest eșec stagional, albaiulienii aveau 5 meciuri fără eșec, cu trei remize la rând, dar remiza cu gst amar contra Industriei, la precedenta apariție internă, i-a tras mult înapoi.

*Bicheși: „Sunt dezamăgit de modul cum am încheiat campionatul”

„Sunt dezamăgit de modul cum am încheiat campionatul. Dacă în prima repriză a fost în regulă, la nivelul jocului prestat, în actul secund am fost modești. Am utilizat acest meci pentru a da șansă unor jucători ce au evoluat mai puțin dar este clar că nu ne convine acest eșec, venit într-un moment în care Primăria muncipiului și-a întords fața către noi. Până la urmă am încheiat în picioare un campionat, în care mulți dintre adversari se întrebau cum de am rezistat atâtea luni neplătiți„, a spus Adrian Bicheși. În perioada următoare, Unirea Alba Iulia va juca partide amicale cu CS Ocna Mureș și Industria Galda, echipe ce se pregătesc pentru barajele de menținere în eșalonul terț

Prima repriză a disputei de pe stadionul „Minaur” a fost sub semnul echilibrului între cele două combatante. Uniriştii s-au apropiat însă mai des de poarta oponenţilor. Primul şut pe spaţiul porţii a venit abia în minutul 26, fiind expediat de Alex Giurgiu din lovitură liberă. Şapte minute mai târziu, Fetiţa a pătruns în careu pe flancul stâng, dar centrarea sa nu a mai ajuns la Marian Codrea, aflat în poziţie ideală de finalizare, pentru că a intervenit Raţ, portarul oaspeţilor.

Goalkeeper-ul amintit a intervenit apoi în două rânduri în fața lui Fetița (35) după o acțiune purtată în banda stângă de Alex Giurgiu. În replică, șutul lui Pau (38) a fost reținut fără probleme de Sporea.

Mitanul secund a debutat cu un şut peste transversală al lui Lupşan, de la aproximativ 20 de metri de poarta lui Raţ (53). Oaspeţii au avut o ocazie importantă cinci minute mai târziu, Muscă reluând în bara din stânga lui Sporea. La faza următoare, Bucurică a reluat la colțul scurt, dar portarul Raț a fost la post. Uriaşa oportunitate irosită de Bortaş (86), şut milimetric pe lângă poarta apărată de Sporea, a anunţat golul vizitatorilor, înscris de Iacob, reuşită care a făcut diferenţa.

“Alb-negrii”, care în ultimele 8 luni au încasat un singur salariu, au primit vești bune dinspre Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, fiindu-le alocată suma de 200.000 de lei, bani ce vor stinge din datoriile acumulate la nivel contractual.

În toamnă, lângă furnale, se înregistrase o remiză într-un duel fratricid în familia Dăscălescu, Daniel (secund al Hunedoarei) împotriva fratelui mai mic, uniristul Mihai.

Echipe de start



Unirea Alba Iulia: Sporea – F. Morar (69, Joldeş), Scrob, V. Codrea, Scrob, Al. Giurgiu/ cpt – Adam (56, Zsigmond), D. Lupșan (76, Mardare), Dehelean (în premieră titular), Bucurică (69, A. David) – Fetița, M. Codrea (76, Ad. Matei); rezerve Sîntoma, Bakcsi, N. Rus, Mâlnă. Antrenori Adrian Bicheși, Marcel Rusu și Ștefan Mardare.

CS Hunedoara: Raț – Ciucurescu, Trășcan / cpt, Marinca – F. Iacob, Pau (90+3 G. Rusu), Herci (66 Vasinc), R. Cristian, Bloj – Bortaș, Muscă (66 C. Zamfir); rezerve Lefter, Buzincu. Antrenor Raul Spătaru.

Arbitri A. Răcoare (Curtea de Argeș), Z. Biro (Belin), Raluca Sirghi (București) Observatori T. Marchiș (Baia Mare), Ov. Tâlvan (Sibiu)

Lucian DĂRĂMUȘ