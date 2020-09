FOTO| Un părinte acuză că un copil a primit măști de PROASTĂ CALITATE de la școala sa. Poziția DSP Alba

Într-o postare publicată pe un site de socializare din mediul online, un cetățean, vizibil afectat de întâmplările petrecute fiului său, a dorit să expună gradul de calitate scăzut al măștilor primite de către copilul său, la școală, acuzând faptul că nu pot fi utilizate.

,,Datorită faptului că aceste măști nu se pot folosi și nu ai ce să faci cu ele,unii mi-au spus că au aruncat măstile la cosul de gunoi..și prin faptul că au costat bani mulți,bani pe care Primăria Aiud putea să îi folosească cu folos pentru comunitetea Aiudeană,am depus o sesizare la D.S.P.Alba..

CĂTRE CONDUCEREA D.S.P ALBA

Mă numesc Bunea Dorin sunt din orașul Aiud județul Alba,prin prezenta precizez următoarele

Am un băiețel pe nume Bunea Gabriel Claudiu și este la scoala Axente Sever din Aiud,a primit de la scoală trei măsti de protecție covid2019,pentru a fi folosite în clasă,mai precizez că toți elevi din acea clasă au primit a cele măști..măstile nu sunt bune ,nu stau pe fața copilului..am contactat conducerea scolii pentru explicații ,au precizat că măstile au fost date de către Primăria Aiud,am contactat Primăria Aiud pentru lămuriri,să fie schimbate etc dar nici un rezultat,măstile au fost date săptămîna aceasta și am asteptat 2 zile poate se rezolvă situația dar nimic…

Așa ca solicit instituției respectiv ,DSP Alba să verifice dacă aceste măsti sunt conforme ,protejeajă avînd în vedere că nu stau pe nasul copilului,iar în acea pungulită nu este nici un fel de instrucțiuni de avizare medicală etc.

Mai precizez că măstile au fost date de către o instituție publică,respectiv Primăria Aiud unei alte instituții publice respectiv scoala Axente Sever din Aiud..pentru a fi folosite în clasă..copilului meu nu sunt bune și nici mie nu ,asa că va trebui să le arunc.

Atașez poze care arată clar starea acelor măști.” Aceasta a fost declarația tatălui, vizibil mâhnit de întâmplările relatate.

Directorul DSP Alba, Sinea Alexandru, a transmis pentru ziarulunirea.ro și pentru cititori următoarele precizări: ,,Conformitatea sau neconformitatea unor dispozitive medicale poate fi verifcată doar de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aceasta fiind singura autoritate cu atribuții în acest sens. DSP Alba nu are atribuții în autorizarea măștilor sau altor produse medicale, legislația în acest sens fiind foarte clară.

O eventuală sesizare cu privire la dispozitivele medicale va fi redirecționată de DSP către autoritatea competentă.”