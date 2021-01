FOTO| Un nou liceu tehnologic, bazin de înot și drumuri mai bune. Cetățenii Sebeșului caută SPRIJINUL Consiliului Județean pentru aceste proiecte

În numele celor 32.604 locuitori ai Municipiului Sebeș, în calitate de primar al Municipiului Sebeș, Dorin Nistor adresează Consiliului Județean Alba solicitarea de a susține, începând cu anul bugetar 2021, un pachet minimal de proiecte menite să contribuie la dezvoltarea socială și economică a zonei Sebeșului și a localităților aflate în proximitatea acestuia.

Obiectivele propuse de primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, vizează, pe linie de infrastructură educațională – construirea unui nou Liceu Tehnologic la Sebeș, proiect pentru care Municipiul Sebeș are semnat un contract de finanțare nerambursabilă în valoare de peste 5,8 milioane euro, prin POR 2014-2020 (valoarea totală a investiției fiind de cca 7,7 milioane euro), precum și construirea unui bazin de înot didactic. Pe linie de infrastructură rutieră, Sebeșul solicită modernizarea drumului de exploatație agricolă care asigură accesul spre Rezervația Naturală Râpa Roșie, precum și reabilitarea drumului județean DJ 704A – Drumul Pianului.

“Având în vedere că este cea mai potrivită perioadă pentru creionarea bugetelor, considerăm că propunerile noastre sunt oportune și avem convingerea că se vor bucura de susținerea consilierilor județeni, cu atât mai mult cu cât, Municipiul Sebeș este un pol de dezvoltare în jurul căruia gravitează localitățile învecinate, iar proiectele propuse nu sunt strict de interes local, ci de interes zonal. Este evident faptul că un procent important din elevii și tinerii din zona noastră se pregătesc profesional la Sebeș și beneficiază de servicii educaționale. În plus, proiectele de infrastructură rutieră propuse aduc avantaje și localităților cu care ne învecinăm – în cazul DJ 704A, Drumului Pianului și oferă deschidere spre un obiectiv turistic de interes național – Rezervația Naturală Râpa Roșie, cea care trebuie să facă parte din strategia de dezvoltare a județului” transmite primarul Dorin Nistor.