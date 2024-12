FOTO | Un nou început la Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 11 din Galda de Jos

Joi, 12 decembrie 2024, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în localitatea Galda de Jos. Începând cu ora 12.00, Întâistătătorul Eparhiei, însoțit de părintele Nicolae Ignat, consilier social – misionar, a oficiat slujba de binecuvântare a Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 11. La finalul ceremoniei, Ierarhul a adresat celor 13 beneficiari ai locuințelor nr. 11 și nr. 12 cuvinte de încurajare și sfaturi duhovnicești, oferindu-le mai apoi daruri. Totodată, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe angajați să manifeste iubire jertfelnică și dedicare în misiunea lor.

Evenimentul organizat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a fost marcat și de intervențiile domnului Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, și doamnei Mirela Mîndroc, director adjunct al DGASPC Alba, care au evidențiat importanța acestui proiect pentru comunitate.

Locuința Maxim Protejată nr. 11 din Galda de Jos funcționează sub administrarea Asociației din luna iunie 2024 și se află sub coordonarea părintelui Eugen Ciufudean. În această perioadă, s-au realizat ample lucrări de renovare și modernizare, printr-o investiție de aproape 100.000 de lei, susținută din fondurile proprii ale Asociației. Lucrările efectuate au transformat complet locuința, incluzând montarea de uși și geamuri noi, renovarea băilor, camerelor și holurilor, instalarea de parchet și gresie, vopsirea pereților și modernizarea sistemului de canalizare. În plus, exteriorul clădirii a fost renovat integral, cu aplicarea unei lavabile decorative și refacerea trotuarelor perimetrale.

Locuința oferă servicii complexe de găzduire și ocrotire pentru șapte persoane adulte cu afecțiuni neuropsihice. Beneficiarii primesc îngrijire din partea unei echipe multidisciplinare, formată din medic psihiatru, psiholog, medic de familie, asistent social și asistent medical. Printre serviciile oferite se numără cazarea, masa zilnică, îngrijirea specializată și sprijinul permanent, toate adaptate nevoilor individuale ale beneficiarilor. Această locuință reprezintă un model de îngrijire integrată, creând un mediu sigur și stabil în care persoanele cu dizabilități pot trăi cu demnitate și respect.

Biroul de Presa al Asociație Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI