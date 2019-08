FOTO. Un albaiulian a sunat la 112, deranjat că fosta soție, soacra și fiul lui sunt în vizită, iar el dorește ca aceștia să părăsească locuința

Un albaiulian a sunat la 112 pentru a semnala și cere asistență într-o problemă mai puțin obișnuită.

Un bărbat din Alba Iulia a sunat la apelul unic de urgență 112 și a solicitat ajutorul, deranjat fiind de faptul că fosta soție, soacra și fiul lui sunt în vizită, iar el dorește ca ei să părăsească locuința.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și a constat cele reclamate de albaiulian. Polițiștii au considerat că bărbatul a sunat fără motiv la 112, iar acesta s-a ales cu o amendă de 500 de lei.

Indignat de felul cum s-a soluționat problema, omul a postat pe facebook procesul verbal înmânat de oamenii legii, cu următorul mesaj:

“500 lei amendă fiindcă am sunat la 112 și nu trebuia să fac asta …! Nu știu cum un om ( cu un scris așa caligrafic ) are dreptul a discerne ceea ce trebuia sau nu trebuia să fac … Morala – nu sunați la 112 doar după ce simțiți că aveți un topor in cap și un cuțit în spate , altfel riscați ca mine, sa vina poliția 300 de m și să vă costă 500!!!”, a scris bărbatul pe rețeaua de socializare.