FOTO| Trei absolvenți ai Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeş și-au încheiat studiile pe toți cei 4 ani cu MEDIA 10: Care sunt planurile de viitor ale acestora

Trei absolvenți ai profilului Matematică-Informatică de la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș aduc mândrie orașului în care au studiat, prin rezultatele pe care le-au înregistrat după patru ani grei de liceu.

Maria Roman, Petre Mihai Dăian și Cristian Ioan Tomoiagă au reușit, într-un an afectat de pandemia COVID-19 și de trecerea învățământului în mediul online, să își menţină mediile de zece curat pe care le-au avut încă din clasa a IX-a, pe când erau boboci, până acum, ca „veterani” ai liceului.

Întrebați de ziarul „Unirea” care sunt planurile lor de viitor după ce vor promova examenul de Bacalaureat și cum s-au pregătit pentru provocările ce vor urma, aceștia au împărtășit cititorilor noștri care a fost „cheia” succesului lor pe parcursul acestor ani.

Maria Roman, unul dintre cei trei elevi cu rezultate meritorii, a reușit perfomanța spectaculoasă de a-și încheia studiile atât din învățământul gimnazial, clasele V-VIII, cât și cele din liceu, cu media 10 pe linie.

Întrebată despre studiile pe care ar vrea să le urmeze, după susținerea examenului de Bacalaureat din acest an, cât și despre pregătirea necesară pentru a-și realiza visul, Maria a transmis următoarele: „În viitor, aș dori să-mi urmez visul de a deveni medic, studiind la Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca. Pentru Bacalaureat, au fost suficiente orele de curs, pentru admitere, însă, am considerat necesară o pregătire suplimentară”.

Trecerea la învăţământul online a fost de asemenea o încercare pentru Maria, însă nu una destul de grea pentru a o descuraja din munca sa, aceasta declarând că: „De-a lungul celor 12 ani de studiu, am reușit să îmi formez un stil de învățare propriu, care în cadrul școlii online m-a ajutat să fac față materiei și să devin parțial autodidactă. Cu siguranță că am întâmpinat dificultăți, fiind o perioadă plină de încercări pentru toți elevii, atât pe plan social, cât şi psihologic, însă am încercat să o văd ca pe o oportunitate de a ieşi din zona de confort şi de a evolua”.

În încheiere, întrebată ce mod de predare la ore ar prefera, fizic sau online, așa cum mulți elevi au fost obișnuiți în cursul acestui an, Maria a răspuns: „Deși am încercat să văd partea plină a paharului în ceea ce privește școala online, consider că anii de studiu reprezintă mai mult decât materia în sine: relații interumane, proiecte, experiențe diverse… care, din păcate, în școala online au lipsit cu desăvârșire și sunt absolut vitale în dezvoltarea noastră”.

Dăian Petre Mihai, un alt elev de nota 10 curat al Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș, a vorbit la rândul său despre visele pe care le are după promovarea examenului de Bacalaureat, precum și despre performanța sa de a încheia liceul cu media perfectă și „neatinsă”.

Întrebat de ziarul „Unirea” care ar fi facultatea în cadrul căreia ar dori să studieze, Mihai a transmis următoarele: „Îmi doresc să-mi continui studiile la Facultatea de Calculatoare și Automatică, specializarea Calculatoare-Engleză din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Încă de acum ceva timp am făcut această alegere ținând cont de înclinația mea spre domeniul calculatoarelor și al roboticii”.

Pentru a-și putea realiza visul, acela de a studia într-o universitate atât de prestigioasă și de pretențioasă în ceea ce privește primirea și formarea studenților săi, Mihai a povestit despre pregătirea prin care acesta a trecut pentru a-și asigura un loc printre cei mai buni candidați: „Am luat ore în particular pentru a aprofunda tematicile pe care le vizează admiterea din matematică la facultate. În schimb, pentru examenul de Bacalaureat, am încercat să mă pregătesc singur. Pentru proba de limba română, în opinia mea, totul se rezumă la timpul pe care îl acorzi înțelegerii și parcurgerii comentariilor literare, dar și exersării tehnicilor de lucru pentru celelalte cerințe.

Proba la alegere pentru mine este cea din fizică și, având o experiență în timpul liceului cu aceste tipuri de subiecte, am decis să optez pentru fizică. Iar la matematică, două dintre lucrurile pe care le apreciez acum și care mă ajută la acest examen sunt implicarea și efortul profesorului nostru de matematică, care a reușit în acești ani de liceu să ne pregătească foarte bine pentru acest examen”.

Școala în mediul online, din perspectiva lui Mihai, a fost o experiență unică, care necesită mai multă concentrare. În acest sens, absolventul de zece a declarat următoarele: „Școala online a fost pentru mine o experiență unică din multe puncte de vedere. În primul rând, exista de câțiva ani acest concept de școală digitală sau online atât în viziunea cadrelor didactice, cât și în cea a elevilor. Pot să spun că eu, ca elev, îmi imaginam într-o altă formă acest mod de a învăța din prisma ideilor pe care le aveam acumulate. Dar uite că astfel de perioade de criză aduc în prim plan tocmai măsuri pe care înainte nu le credeam a fi posibile. La început cu toții ne imaginam că școala online este pe o perioadă determinată de timp și în anul următor vom reveni la normal. Totul atunci se desfășura după modul în care reușeam să ne integrăm platformelor online și cursurilor desfășurate pe acestea.

Din proprie experiență, învățământul online îți oferă mult timp liber pentru a descoperi lucruri noi, dar necesită mult mai multă concentrare și energie destinate exclusiv învățării pentru că noi suntem obișnuiți să învățăm la școală într-o bancă, înconjurați de ceilalți colegi și cu profesorul care explică.

La fel ca toate celelalte lucruri, metodele de evaluare au fost și ele adaptate. De multe ori m-am întrebat dacă sunt obiective aceste soluții, dar în cele din urmă am reușit să mă mențin constant și să mă adaptez noilor probleme care au apărut și să identific măsurile optime care trebuie luate. Îmi doresc ca pe viitor, din toată experiența acumulată în această perioadă, școala românească să fie mult mai flexibilă, fiabilă și sustenabilă pe această componentă de digital. Viitorul ne va arăta cu siguranță dacă am reușit să învățăm ceva din acest an școlar”.

Elevii sclipitori ca Maria, Mihai și Cristian au demonstrat astfel că, indiferent de mediul în care învață sau de provocările cu care s-au confruntat, visele pot deveni realitate, prin multă ambiție și muncă.

Iulian URSALEŞ